هل تأخر الزواج عقاب من الله؟.. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أجاب الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إلى الدار، يدور حول إذ كان تأخر الزواج يُعد نوعًا من أنوع عقاب الله، وأجاب عن ذلك من خلال مقطع فيديو على موقع «يوتيوب».

وقال «العجمي» في إجابته: «إن الله عز وجل كاتب لكل واحد في كتابه اسم التي سيتزوجها أو الذي ستتزوجه، رزقه وعمله وكل لحظة في حياته من وقت ولادته إلى وقت وفاته، لكن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فلا يعلم أحد بما هو مكتوب بل قال لنا الله أن نسعى ونجتهد فى عملنا وسيرزقنا الله».

وتابع أمين دار الإفتاء المصرية في إجابته: أحيانًا الفتيات التي يتقدم لها عرسان ترفضهم بدون وعي أو تفكير إلا أنها تريد شخصا مثاليا، ولكن لا يوجد إنسان مثالى فهذا يكون سببا في أن يضيق عليها الفرص، فعليها إن تقدم أحد لخطبتها أن تعطي له فرصة ولا ترفض من قبل أن تتعرف عليه إذا ربما يحصل قبول، وإن لم يحدث قبول فلا شيء عليها.

واستطرد في إجابته: «أما مسألة أنه لا يتقدم أحد لخطبتكِ، فعليكِ ألا تحزني ولا يأخذ هذا من حيز تفكيرك بل عليكِ أن تعملي وتطوري من نفسك وسيأتي كل هذا في موعده، فالزواج مثل المال كلاهما أرزاق، بل ادعِ الله كثيرًا أن يسعدك ويرزقكِ بالزوج الصالح».

واستكمل قائلًا: «إنه لا يجوز ربط أي شيء في حياتنا يضايقنا ونقول إنه عقوبة من الله- عز وجل- لأن هذا مخالف لمبدأ حسن الظن بالله، وربنا رحيم بنا جميعا فوق ما نتصور، فإذا أذنب الإنسان ذنبا أو بدر منه شيء ثم بعد ذلك حدث له موقف أو شيء يسوؤه لا يجوز الربط بينه وبين أمر آخر ونقول ان ربنا- سبحانه وتعالى- يعاقبني».