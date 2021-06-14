لبنى عسل تبكي بسبب وفاة والدها على الهواء: اللي بيفقد أبوه ملوش ضهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الإعلامية لبنى عسل في نوبة بكاء شديدة على الهواء مباشرة خلال ظهورها أمس، في برنامجها «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة الحياة، أثناء تذكرها أبيها قبل أيام من الاحتفال بيوم الأب ‏وهو احتفال عالمي اجتماعي، حيث تحدثت خلال الحلقة عن دور الأب الكبير وتضحياته من أجل أسرته.

لبنى عسل باكية: الأب هو السند

وقالت لبنى عسل وهي في حالة حزن على والدها: «الله يرحم كل أب توفاه الله والبيت من غير أب شيء صعب جدًا علشان الأب هو السند اللي كلنا محتاجينه وهو الشخص اللي بيخفف عنك ويطبطب عليك الله يرحم كل أب توفاه الله، الأب لن تشعر بقيمته إلا بعد وفاته، كل سنة وكل أب بخير وكل أسرة مصرية بخير».

وأضافت الإعلامية «الأب بيعمل بلا حدود، وبيعمل بالفعل مش بالكلام.. لازم كل أم تشعر أولادها باهمية دور الأب في حياتهم. اللي بيفقد أبوه بيحس انه ملوش ضهر».

ورحل والد الإعلامية لبنى عسل عن عالمنا في منتصف شهر مارس الماضي حيث أعلن ابن عم الإعلامية الوفاة عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبدالفتاح عسل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، والدفنة بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة».

بين تحذيرات وسيناريوهات مختلقة.. 17 يوما على وفاة سمير غانم دون إخبار دلال عبدالعزيز

كما نعت قناة الحياة والد الإعلامية متمنية الشفاء لوالدتها بعدما أصيبت بوعكة صحية وغابت الإعلامية عن تقديم برنامج «الحياة اليوم» لفترة نظرًا لتدهور الحالة الصحية لوالدها.

يشار إلى أن «عيد الأب» هو مناسبة يحتفل بها العالم في أيام مختلفة وفي 21 يونيو يحتفل به المصريون من كل عام، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس فى بعض البلدان، حيث أصبح تقليدا موروثا وخاصة في دول أمريكا اللاتينية.