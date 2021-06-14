بين «حقها» و«مقترح هزلي».. جدل حول «حصول المرأة على نصف ثروة الزوج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية الثانية للحديث حول الجدل لمقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق، ما أثار موجة من الجدل وحالات من الموافقة والمعارضة بين المواطنين.

رئيس نادي المطلقات: الست بتساعد زوجها وبتريحه في تربية الأبناء.. ليها حق في الفلوس

وقالت عبير الأنصاري، رئيس نادي المطلقين والمطلقات، إن حصول السيدة المطلقة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق هي فكرة مقبولة بالمجتمعات الغربية ولا يمكن رفضها، حيث إنها تزوجت في بريطانيا وطلقت هناك ولكنها لم تحصل على أي شيء من زوجها، «الست بتكون ساعدت جوزها وريحته في تربية الأبناء وأكيد ليها حق في الفلوس دي اللي حصل عليها الزوج خلال فترة الزواج، وهي ليها كامل الحق في اللي جوزها عمله بعد الجواز».

وأضافت «الأنصاري»، خلال استضافتها بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي حال كان للمرأة أطفال خلال أول 5 سنوات من الزواج فيجب إقرار قانون بأن تحصل الأم على جزء من أموال الزوج، لأنه وفي حال طلق الرجل زوجته فيطلق معها الأبناء ولا يقوم بمراعاتهم أو أعطائهم لأموالهم المستحقة.

لمياء بسيوني: كثيرا ما يخلع الرجل زوجته وأبناءه بعد الطلاق

بينما قالت لمياء بسيوني، مؤسس حملة أمهات تصنع المستحيل لحل مشكلات المطلقات، إنه وفي حال تم إقرار ذلك القانون سيساعد كثيرا في تخفيض كم القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية المختصة في قضايا الأسرة، حيث يجب إقرار القانون وبحد أدنى من الأموال التي تحصل عليها المرأة من زوجها.

وأكدت خلال استضافتها بالبرنامج، أن ذلك القانون يجب إقراره خاصة على المواطنين كثيري الطلاق والزواج من السيدات، حيث إنها وعلى مدار حضورها لمشكلات الطلاق فكثيرا ما يخلع الرجل زوجته وأبناءه بعد الطلاق.

عصام عجاج يرفض مقترح القانون: «عروض زي كارفور»

قال عصام عجاج، محامٍ بالنقض، إن المقترح هزلي عبثي يساعد على إشاعة الزنا بالمنطق والعقل وتحريض على الفحشاء بين الرجال دون الزواج، «أنا مسؤول عن اللي بقوله، وربنا مفرطش في القرآن من شيء، ولكن إحنا بنخترع وعمالين نطلع بمشاريع قوانين الفترة دي لنسحق بيها الشباب».

وأضاف «حجاج»، خلال استضافته بالبرنامج، أن الله قد أوضح في كتابه الكريم ما يحفظ للمرأة حقوقها بعد الزواج بدون التدخل لوضع مشاريع لقوانين جميعها تسعى إلى سحق الرجال والرفعة من شأن المرأة بشكل مبالغ فيه: «طب الدكتورة آمنة نصير قالت الاقتراح ده، طب لو حصل أن الشخص اللي طلق خسر ثروته واتداين هل هي هتيجي تشيل من عليه نص الدين بتاعه، أو لو ارتشى علشان يرضي مراته وخدله 10 سنين سجن هل هي هتاخد نص العقوبة، أنا بقول واقع».