الامارات | 50 تحية حب ووفاء للإمارات.. بـ 50 لغة

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 تحية حب ووفاء للإمارات.. بـ 50 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبّر 50 موظفاً من جنسيات مختلفة من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتر وورلد أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، وقصر الوطن، عن مشاعر الحب والوفاء لدولة الإمارات وشعبها بلغاتهم المختلفة.

وجمع مقطع فيديو واحد تهاني الموظفين الذين ينتمون إلى جنسيات من أنحاء العالم، إلى دولة الإمارات التي تحتفل بعامها الـ50، وبثمار خمسة عقود من الاتحاد وتحقيق الإنجازات.

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