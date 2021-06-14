الامارات | الذكاء الاصطناعي يراقب مستعمرات الطيور في جزر فوكلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي يراقب مستعمرات الطيور في جزر فوكلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استخدم باحثون في جامعة ديوك الأميركية وجمعية المحافظة على الحياة البرية «وايلد لايف كونسفريشن سوسيتي» في الولايات المتحدة، منظومة للذكاء الاصطناعي تعتمد على معادلة خوارزمية للتعلم العميق، لتحليل أكثر من 10 آلاف صورة التقطت بوساطة طائرات مسيرة لمستعمرات مختلفة للطيور البحرية على جزر فوكلاند قبالة سواحل الأرجنتين.

ومن المعروف أن جزر فوكلاند تضم أكبر مستعمرات في العالم لطيور القطرس أسود الحاجب، وثاني أكبر مستعمرات للبطاريق الصخرية الجنوبية، كما تستوطنها مئات الآلاف من الطيور في مجموعات كثيفة العدد.

واستطاعت منظومة الذكاء الاصطناعي التعرف إلى طيور القطرس، وإحصاءها بدقة بلغت نسبتها 97%، كما أحصت طيور البطريق بدقة 87%.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا، عن المتخصصة في الأحياء البحرية بجامعة ديوكس، الباحثة مادلين هايز، قولها إن «استخدام عمليات المراقبة بوساطة الطائرات المسيرة، وتوظيف تقنيات التعلم العميق، وفّرا لنا بديلاً أدق وأسهل من عمليات المراقبة البشرية، إذ أصبح من الممكن إجراء عمليات المراقبة بوساطة شخص واحد أو فريق محدود العدد، كما أن الأجهزة المطلوبة لأداء هذه المهمة ليست مكلفة ولا معقدة».

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