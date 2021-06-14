الامارات | مغريات جديدة من أجل التطعيم.. في موسكو

شكرا لقرائتكم خبر عن مغريات جديدة من أجل التطعيم.. في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلجأ السلطات في العاصمة الروسية موسكو، إلى وسائل غير عادية لإقناع المواطنين بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وسط تزايد معدلات العدوى بشكل سريع.

وكتب عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في مدونته، أمس، أن «من بين هؤلاء، الذين يتلقون اللقاح للمرة الأولى، ستُجرى قرعة باليانصيب على خمس سيارات أسبوعياً، حتى منتصف يوليو المقبل»، وأكد: «بالطبع الجائزة الرئيسة للذين يتلقون التطعيم ليس سيارة، إنها صحتكم».

ويُمنح المسنون في موسكو بالفعل شهادات إهداء، عندما يتلقون التطعيم، وسجلت سلطات موسكو، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، نحو 7700 حالة إصابة جديدة، أمس، وهي أعلى حصيلة منذ نهاية ديسمبر الماضي، لتمثل نصف إجمالي الحالات الجديدة في روسيا، وهي 14 ألفاً و700 حالة جديدة.

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