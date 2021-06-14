إذا كنت تعاني من الدوار عند ركوب السيارة.. إليك 6 طرق للتغلب عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني البعض من دوار الحركة فور استقلالهم أي وسيلة للمواصلات، ليعانوا من حالة من الغثيان والقيء أو الدوخة، ما يسبب لهم شعورًا بالتعب والإرهاق.

دوار الحركة هو اضطراب شائع جدا في الأذن الداخلية، ويكون ناتج عن حركة متكررة من سيارة أو حركة أخرى تهيج الأذن الداخلية، ويشار إلى أن الأسباب التي ذكرت من Medical News Today أن الدماغ يستشعر الحركة من خلال مسارات مختلفة للجهاز العصبي بما في ذلك الأذن الداخلية والعينين وأنسجة سطح الجسم.

ووفق موقع health.kompas تظهر أعراض دوار الحركة عندما يتلقى الجهاز العصبي المركزي رسائل متضاربة من الجهاز الحسي الذي يشمل الأذن الداخلية والعينين ومستقبلات ضغط الجلد والمستقبلات الحسية للعضلات والمفاصل.

وتختلف أعراض دوار الحركة لتشمل أعراض خطيرة ومنها (غثيان، قيء، شاحب، تعرق، سيلان اللعاب، ضيق تنفس، دوار، نعاس)، ذلك بالإضافة إلى بعض الأعراض الخفيفة الأخرى، وهي (صداع خفيف، القلق)

وتكون معظم حالات دوار الحركة خفيفة، فيمكن علاجها من تلقاء نفسها، بينما تتطلب الحالات الشديدة والحالات التي تزداد سوءًا عناية ورعاية طبيب خاصة في أمراض الأذن والتوازن والجهاز العصبي.

عادة ما تتوقف أعراض دوار الحركة المزعج عندما تتوقف السيارة، ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الأعراض بعد أيام قليلة من انتهاء الرحلة، ونستعرض فيما يلي بعض الطرق التي يمكن القيام بها للتغلب على دوار الحركة.

-انظر إلى الأفق

أحد النصائح الشائعة هو مجرد النظر من نافذة مركبة متحركة والتحديق في الأفق، فتساعد هذه الطريقة في إعادة توجيه الإحساس بالاتزان من خلال توفير تأكيد بصري للحركة.

-أغمض عينيك

من المفيد أن تغمض عينيك فقط، أو تأخذ قيلولة إذا أمكن، فيمكن أن تحل هذه الطريقة تعارض الإدخال بين العين والأذن الداخلية.

-مضغ العلكة

وهي طريقة بسيطة لتقليل دوار الحركة، فلمضغ العلكة فعالية هائلة في تقليل دوار الحركة لدى المصابين، وبالإضافة إلى مضغ الحلوى، يمكن أيضًا تناول الوجبات الخفيفة، وذلك لأن نشاط المضغ يمكن أن يقلل من الآثار الضارة للصراع بين الرؤية والتوازن.

-الهواء النقي

يمكن للهواء النقي البارد أن يخفف قليلاً من دوار الحركة، على الرغم من أن هذا قد يكون مرتبطًا بتجنب الروائح الكريهة، والتي يمكن أن تجعل الغثيان أسوأ.

-العلاج بالروائح

يمكن أن تساعد بعض الروائح، مثل الزنجبيل النقي وزيت اللافندر الأساسي، وتم استخدام زيت النعناع العطري لتقليل الغثيان لدى المرضى.

-شاي البابونج

أظهرت دراسة بعنوان "البابونج دواء عشبي من الماضي ذي مستقبل مشرق" أن البابونج عشب يساعد على تهدئة المعدة وتقليل الأحماض وإرخاء عضلات المعدة، لذلك، يمكن لشاي البابونج أن يهدئ الغثيان في المعدة بسبب دوار الحركة، فيمكن شرائه ثم تحضيره في زجاجة لمرافقة الرحلة، يمكن تقديم شاي البابونج باردًا أو ساخنًا.