بعد طرح أغنية «أبو أحمد».. صولا عمران لمتابعيها: «اقترحوا أماكن بتبيع عفش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت المغنية الشابة صولا عمران صاحبة أغنية «أبو أحمد» مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وذلك بعد أيام من تصدر أغنيتها ترند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وطلبت صولا عمران من متابعيها من خلال خاصية نشر «القصص القصيرة» على حسابها بموقع إنستجرام اقتراح أماكن لبيع الأثاث المنزلي حيث قالت مازحة: «ما تقترحوا أماكن عفش حلوة» في إشارة إلى احتياجها «كنبة» لمنزلها.

كانت شركة «Conga studios» للإنتاج الفني قد طرحت أغنية صولا عمران والتي تحمل اسم «أبو أحمد» وحققت نجاحًا وعدد كبير من المشاهدات وصل عددها أكثر من مليوني مشاهدة فيما لفتت أنظار عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن محتوى الأغنية مختلف ومميز.

وقالت الفنانة صولا عمران، إن أغنيتها تلقي الضوء على أكثر من جانب وفكرة،منها قضية «Gold digger» أو الفتاة التي تبحث عن المال ومطالبها المادية وهي ترجمة أيضًا لحالة وقضية اجتماعية، بجانب أن كلمات الأغنية تلقي الضوء على السيدات اللواتي يبحثن عن «الفلوس والدلع» بأكثر من طريقة.

صاحبة أغنية أبو أحمد لـ«الوطن»: أقصد بها والدي.. وتناقش قضية «الشوجر دادي»

وأضافت «صولا» خلال خاصة لـ«هن» أن أغنيتها هدفها الإشارة إلى بعض القضايا الاجتماعية والواقعية منها قضية «الشوجر دادي» والتي تعني الرجل الكبير في السن الغني الذي ينفق أموالًا طائلة على عشيقته أو صديقته، والتي تكون في مرحلة الشباب وهي قضية اجتماعية لاتقبلها معلقة: «الفلوس مش كل حاجة ومهما كنتي راكبة أحسن عربية مفيش حاجة بتعوض أن حد يبقى فاهمك وحاسس بيكي».

وتابعت المطربة الشابة: «في البداية رفض أهلى دخولي في الوسط الفني كأي فنان في بدايته رغم أن والدي يعشق الفن بشدة ويمتلك شقيقي أيضًا موهبة الغناء لكنه لم يقدم شيئا إلى الآن وأستعد لطرح أغاني بشكل درامي رومانسي خلال الفترة الماضية».