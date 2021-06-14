ميريهان حسين في إطلالة جديدة: لو كنت أكلة هبقى لقمة في الزور «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها أرفقتها بتعليق ساخر، وأثارت بها تفاعلا بين متابعيها في الكثير من التعليقات.

وعلقت «ميريهان» على الصورة التي ظهرت من خلالها وهي تاركة شعرها منسدلًا، ووضعت القليل من «الميك اب»، إذ قالت الفنانة «لو كنت فاكهة كنت هابقى رمانة الميزان.. لو كنت رقم كنت هابقى مية مية.. لو كنت أكلة كنت هابقى لقمة في الزور.. لو كنت نسيت أفكرك حبيبي».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة «يا رمانة الميزان.. ولو كنتي مية هتبقى مية بسكر.. جمال الطبيعة.. طب مش هتقولينا إيه الحوار.. العسل بزيادة والله».

ميريهان حسين تتغزل في والدها

وكانت الفنانة ميريهان حسين، تغزلت في والدها بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وشاركت عددا من الصور التي تجمع بينهما خلال المناسبات المختلفة عبر حسابها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها برفقة والدها، قائلةً «كل سنة وانت طيب يا باشمهندس.. كل سنة وأنت بصحة وبخير ربنا يخليك ليا يا بابا يا ضهري وسندي وأغلى ما في حياتي ويخليك لينا إحنا من غيرك ولا حاجة».

ميريهان حسين تبدع في تقليد النجمات

وتعد الفنانة مريهان حسين، واحدة من الفنانات اللائي يحرصن على مشاركة متابعيهن بصورهن ومقاطع فيديو لهن من حياتهن الشخصية، وكان آخرها مجموعة من الصور الجديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة.

وتبرع ميريهان في تقليد الشخصيات والفنانين والفنانات، إذ تألقت في تقليد المطربة أنغام، وحقق الفيديو الذي نشرته وتقلد فيه أنغام أعلى نسب مشاهدة.