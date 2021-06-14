الامارات | أخصائي علاج طبيعي: عليكم بقاعدة الـ 66 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي علاج طبيعي: عليكم بقاعدة الـ 66 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح أخصائي العلاج الطبيعي ألكسندر سروكوفسكي بالاستمرار في أداء بعض التمارين البسيطة لمدة 66 يوماً، أو ما يعرف بقاعدة 66 يوماً، من أجل تقوية عضلات الظهر والتخفيف من الآلام.

وتعني هذه القاعدة أنه يجب ممارسة التمارين البسيطة لتقوية الظهر باستمرار لمدة 66 يوماً على الأقل على التوالي ولمدة ثلاث دقائق يومياً، حتى إذا كان المرء يشعر بعدم الارتياح أثناء التمرين، وتعد هذه الفترة كافية لتخفيف الآلام بشكل دائم.

وأوضح سروكوفسكي بعض التمارين البسيطة التي يمكن القيام بها بسهولة، ومنها تمرين تقوية عضلات الظهر، إذ يتعين على المرء الوقوف بشكل مستقيم مع المباعدة ما بين الأرجل والجلوس في وضع القرفصاء قليلاً، وبعد ذلك يتم شد الأرداف والبطن وتمديد الذراعين إلى أعلى، ومن خلال الحفاظ على هذه الوضعية يتم تقوية عضلات الظهر بشكل كبير.

ومن ضمن التمارين البسيطة الأخرى ما يعرف بتمرين «العوامة» أو دعم الساعد، إذ يستلقي المرء على البطن مع رفع الذراعين والرجلين قليلاً بالتناوب، وفي تلك الأثناء يكون النظر موجهاً إلى الأرض.

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