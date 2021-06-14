الامارات | موسم الصيف و«الأضحى» يشعلان نشاط صنّاع السينما

شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الصيف و«الأضحى» يشعلان نشاط صنّاع السينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إيناس محيسن À أبوظبي

بعد انتهاء الموسم الدرامي لشهر رمضان 2021، ومع اقتراب موسم عيد الأضحى، عاد الفنانون وصنّاع الأفلام إلى الاستديوهات لتصوير جملة من الأعمال بعضها جديد، والبقية أفلام سبق أن توقف تصويرها لأسباب مختلفة، منها انشغال الفنانين بالمشاركة في دراما رمضان، أو إصابة بعض أفراد فريق العمل بفيروس «كورونا» المستجد.

«1919»

من أبرز الأفلام التي تم استئناف تصويرها، فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، الذي يعدّ من الإنتاجات الضخمة في مجال السينما خلال الفترة الحالية، حيث تم الانتهاء من نصف مشاهده، قبل أن يتوقف العمل به لانشغال أبطاله في تصوير أدوارهم في مسلسلات عرضت خلال رمضان الماضي، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة

عبدالرسول، وتامر نبيل. وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار للفيلم أيضاً. ويسعى صنّاع الفيلم إلى الانتهاء من تصويره وعرضه خلال الفترة المقبلة.

وإلى جانب تصوير دوره في «كيرة والجن»، يصور الفنان أحمد عز دوره في فيلم «الجريمة»، الذي سبق وتم تصوير أسبوعين منه قبل شهر رمضان الماضي، ويجمع الفيلم عز مع الفنانين منّة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، وناردين فرج، ومن إخراج شريف عرفة، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.

3 أعمال ومخرج

أما المخرج محمد أمين، الذي يعود إلى العمل بعد فترة توقف طويلة منذ قدم فيلم «فبراير الأسود» عام 2013، فبدأ استكمال المشاهد المتبقية من فيلم «المحكمة»، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن بطولة غادة عادل، محمود عبدالمغني، كريم عفيفي، فتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، صلاح عبدالله، سليمان عيد، عبدالرحيم حسن، محمود عامر، مايان السيد، محمد مهران، وعارفة عبدالرسول. وكان أمين قد أوضح في تصريحات سابقة أن الفيلم يطرح «فكرة جديدة ومختلفة لم تقدم من قبل حيث يرصد العديد من القضايا المتنوّعة، من خلال قضاء يوم كامل داخل المحكمة، مع التركيز على القضايا الشائكة، مثل المتعلقة بالميراث وغيرها».

وفي الوقت نفسه بدأ محمد أمين، تصوير فيلم جديد بعنوان «200 جنيه»، مع المؤلف أحمد عبدالله أيضاً، ويستعرض الفيلم مدى تأثير مبلغ 200 جنيه على فئات مختلفة في المجتمع، من خلال ثماني قصص مختلفة، وجرى الانتهاء من تصوير ثلاث قصص منها حتى الآن، ويشهد الفيلم مشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبدالجليل، آسر ياسين، طارق عبدالعزيز، ومي سليم.

من جانب آخر، ينتظر محمد أمين، استكمال تصوير فيلمه «التاريخ السري للكوثر»، الذي بدأ منذ عامين تقريباً، ولم يتبق منه سوى يوم واحد، لكن لم يتم تحديد موعد استئناف التصوير بسبب الخلافات التي وقعت بين شركتي الإنتاج «الريماس» و«سكاي» حول الفيلم الذي تدور أحداثه حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وهو من بطولة ليلى علوي، زينة، إيناس كامل،

عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، وفراس سعيد.

«في عز الضهر»

يواصل الفنان مينا مسعود، تصوير فيلم «في عز الضهر»، الذي يعدّ أول عمل فني له في السينما العربية، ويجسد فيه دور زعيم عصابة دولية يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، ويشارك في بطولة الفيلم: إيمان العاصي، محمد على رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل. وكانت الفنانة هنا الزاهد اعتذرت عن عدم المشاركة في الفيلم بعد أن وافقت عليه، وذلك بسبب انشغالها بتصوير مسلسل «النمر»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

كذلك تشهد مواقع التصوير عودة العمل في عدد من الأفلام الأخرى، منها فيلم «فارس» من بطولة أحمد زاهر وابنته ملك، ويشارك في البطولة أيضاً حسين فهمي وإيمان العاصي ومي سليم وصلاح عبدالله وغيرهم. وفيلم «آل هارون»، الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن والإثارة، وهو من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.

عودة أسامة أنور عكاشة

بعد وفاته بما يقرب 11 عاماً، يعود الكاتب أسامة أنور عكاشة، إلى السينما من خلال فيلم «الباب الأخضر»، الذي يستعد المخرج رؤوف عبدالعزيز لتصويره خلال الفترة المقبلة، بعد حصوله على موافقة ورثة عكاشة خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على كل التفاصيل، قبل بدء تصوير العمل. وذكرت ابنة الكاتب الراحل نسرين عكاشة، أنها عثرت على «الباب الأخضر» مع أعمال أخرى لم تر النور بعد بين مقتنيات والدها، مشيرة أن العمل من أقدم الأفلام التي كتبها والدها، خلال حقبة الثمانينات، إذ بدأ الراحل للكتابة للسينما بفيلم «الطعم والسنارة» عام 1988، ثم «كتيبة الإعدام» عام 1989، وفي 1992 كتب فيلمي «دماء على الأسفلت»، و«الهجامة».

• «جريمة» شريف عرفة تجمع أحمد عز مع منّة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب.

• «المحكمة» قصة لم تقدم من قبل بطولة غادة عادل وفتحي عبدالوهاب وجميلة عوض.

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