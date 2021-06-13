حكاية 3 خلافات سابقة بين أصالة وشقيقتها ريم.. إحداها بسبب سعد لمجرد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هجوم جديد شنته الفنانة السورية ريم نصري، ضد شقيقتها المطربة أصالة، إذ نشرت صورتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، وأرفقتها بتعليق هجومي، ما أثار حالة من التفاعل بين متابعيها ما بين مؤيد لها ومهاجم لما قالته.

وكانت «ريم» علقت على صورة شقيقتها الفنانة أصالة نصري، قائلة: «زمن دي أن إي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن فيه الإنسان بيطلع من جلده ومن دمه وبيغيره حسب مصالحه وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك».

ومن المعروف أن العلاقة بين ريم وأصالة لم تكن في أحسن حال، فعدد من الخلافات اندلعت بينهما في السابق، لاختلاف آرائهما سواء السياسية أو عن عدم دعمها لبعض، وكثيرًا ما خرجت هذه الخلافات للعلن، ويرصد «هن» في التقرير التالي حكاية هذه الخلافات السابقة

أصالة ترفض دخول شقيقتها ريم مجال الغناء

منذ الطفولة حاولت ريم نصري تنمية مواهبتها في الغناء، فهي صاحبة صوت جميل يسمح لها بالوقوف على المسرح، لكنها أوضحت في لقاء سابق لها أن شقيقتها الفنانة أصالة لم ترحب بهذا الأمر كثيرًا، ففي الوقت الذي قررت فيه «ريم» دخول مجال الغناء، لم تلق الدعم من شقيقتها أصالة، التي أوضحت هي الأخرى في لقاء تلفزيوني سابق، عن السبب قائلة بأنها لم تمنع شقيقتها من الغناء لكنها شعرت بالخوف عليها من أن تتعرض لموقف يمس كرامتها.

الأزمة السورية تشعل الخلاف بين أصالة وريم

وفي الوقت الذي اندلعت فيه الأزمة السورية، اختلفت آراء الشقيقتين إذ أن ريم نصري أيدت موقف النظام السوري، بينما وقفت أصالة في صف المعارضة السورية، ووصفت «ريم» شقيقتها بأنها «ديكتاتورية والغصن المسموم من عائلة نصري».

واستمرت قطيعة بيهما حتى هدأت الأمور بينهما بعد وفاة شقيقهما «أيهم» في العام 2015، وعادت الأمور بينهما شيئا فشيء، ونشر شقيقهما «أنس» عدد من الصور التي جمعت بينهما في جلسة خاصة بمنزله.

سعد لمجرد يقلب الأمور مرة أخرى بين أصالة وريم

ورغم أن الأمور هدأت بين «أصالة» و«ريم» قليلًا، إلا أن قضية الفنان سعد لمجرد، كانت سببًا في تجديد الخلاف مرة أخرى، إذ أن دفاع الفنانة أصالة عن الفنان المغربي بعد اتهامه في قضية اغتصاب فتاة في فرنسا، ووصفه بـ«المهذب مع البنات».

ردت «ريم» على دفاع شقيقتها أصالة بطريقة هجومية، إذ عبرت عن ذلك عبر حسابها على «فيس بوك» قائلة: «نزل الكلام القاسي بحق من يكيل بمكيالين فكيف يمن يصم أذنيه عندما تضرب المؤامرة وطنه ويقتنع بها عندما تطال من وجهة نظره القاصرة واللاغية، متهم بقضية مشينة! ولإننا تعلمنا أن نخوض معاركنا على رؤوس الأشهاد حتى مع أقرب الناس إلينا عندما يتعلق الأمر بالوطن، لذا ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها».

وتابعت ريم نصري «أصالة لك كل المتهمين بالإغتصاب والتحرش وسفاح القربى والجرائم المشينة لتتضامني معهم، ولنا الشام بأبوابها السبعة كرمز لسوريا نتفيء بظل رجالها» وختمت الرسالة وقتها بـ«أختك السابقة ريم».