بالأحمر.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أحدث إطلالاتها.

وتألقت رايا بإطلالة جريئة وجذابة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون الأحمر، والذي تميز بقصته التي كانت عبارة عن كرانيش، جانب منه طويل وآخر قصير أعلى الساق.

وأضفت لإطلالتها تميزًا أيضًا باستخدام إكسسوارات بسيطة منها أسورة باليد وعقد وقرطين باللون الذهبي، كما انتعلت حذاء مفتوح بكعب عالي باللون الأبيض.

واعتمدت ريا تسريحة الشعر المنسدل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا يركز على رسمة العين ولون الروج الأحمر.