هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كبد الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد كبد الدجاج من الأطعمة الشهيّة اللذيذة، التي يعشق البعض تناولها، لكن قد لا يعرف كثيرون أنها غنية بعناصر غذائية مهمة لصحة الإنسان، وهو ما استعرضه موقع health.kompas.

هذا المكون الغذائي غير المكلف نسبيًا منخفض أيضًا في السعرات الحرارية ويخزن عددًا من العناصر الغذائية المهمة، فهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية والبروتين، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه المواد الغذائية أيضًا على عدد من المعادن والفيتامينات المهمة، منها "فولات الحديد، فيتامين ب 12، فيتامين ج، فيتامين أ، فيتامين هـ، نحاس".

وفيما يلي فوائده الصحية المحتملة لكبد الدجاج:

-يساعد في الحفاظ على وزن الجسم المثالي

يعتبر كبد الدجاج مصدرًا مناسبًا للبروتين الذي يستهلكه أخصائيو الحميات الصحية المتوازنة، هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، إذ يحتوي متوسط كبد الدجاج على 73 سعرة حرارية فقط.

إذا كنت ترغب في التحكم في وزنك والحفاظ على صحتك، فتجنب كبد الدجاج المقلي، حيث تحتوي حصة كبد الدجاج المقلي على 180 سعرة حرارية، بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم قلي هذه الأطعمة، فإنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون، مما يجعل كبد الدجاج غير صحي.

-منع فقر الدم

فائدة أخرى من كبد الدجاج والتي من المؤسف أن تفوتها هي الحفاظ على صحة الدم، وخاصة الوقاية من فقر الدم، فتحتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم إلى الحديد وفيتامين ب 12 لنقل الأكسجين، بدون كمية كافية من الحديد والفيتامينات، يمكن أن يصاب الجسم بفقر الدم.

مع محتوى الحديد وفيتامين ب 12، يمكن أن يساعد كبد الدجاج في منع هذه المشكلة الصحية.

-يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي كبد الدجاج على السيلينيوم والمعادن، كل من هذه العناصر الغذائية مهمة للوقاية من صحة الأوعية الدموية وإدارتها، مع صحة الأوعية الدموية، يمكن السيطرة على أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول.

- الحفاظ على صحة العين والكلى والدماغ

يُعرف كبد الدجاج أيضًا بأنه غذاء فائق للحفاظ على صحة الجسم، يمكن أن يحمي المحتوى العالي من فيتامين (أ) في هذا الطعام صحة العين، ويقوي جهاز المناعة، ويحافظ على أعضاء الكلى الصحية، بينما يساعد محتوى فيتامين B2 أو الريبوفلافين جسمك على إنتاج الطاقة من الطعام والحفاظ على قوة الخلايا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى فيتامين ب 12 في كبد الدجاج يساعد أيضًا في أداء الدماغ بحيث يؤدي بشكل أفضل.

وعلى الرغم من أن الفوائد المحتملة لكبد الدجاج على الصحة واعدة جدًا، إلا أنه لا ينبغي استهلاك هذا المكون الغذائي بشكل مفرط، ووفقًا لصحيفة الغارديان، يجب على النساء الحوامل عدم تناول كبد الدجاج بكميات زائدة، وإذا لزم الأمر، فإن النساء الحوامل اللائي يأكلن كبد الدجاج يستشيرن أولاً الطبيب المعالج لتحديد أنسب حصة.

ارتفاع نسبة فيتامين أ في كبد الدجاج يمكن أن يضر بالجنين في رحم المرأة الحامل إذا تم تناول هذا الطعام بكميات زائدة، بالإضافة إلى ذلك، لتقليل المخاطر الصحية العامة، يجب طهي كبد الدجاج بالكامل، والهدف هو قتل البكتيريا أو مسببات الأمراض الموجودة في هذه المواد الغذائية.