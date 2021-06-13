بعد زواجهما.. بسنت شوقي تغازل محمد فراج بأغنية لـ أم كلثوم: لخصت يوم الجواز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة الشابة بسنت شوقي مقطع فيديو قصيرا لها بعد ساعات من حفل زفافها على الفنان محمد فراج الذي أقيم يوم الجمعة الماضي وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ووجهت بسنت شوقي رسالة رومانسية إلى زوجها محمد فراج مع الفيديو فيديو وعلقت عليها A small recap of our "Katb Ketab" day:« «خلاصة بسيطة ليوم عقد القران».

واستعانت بسنت في رسالتها الأولى بعد زواجها من فراج بكلمات الشاعر الكبير الراحل بليغ حمدي والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم من أغنية «ألف ليلة وليلة» حيث دونت بسنت مع الفيديو «هو العمر إيه غير ليلة.. زي الليلة».

وشاركت بسنت شوقي جمهورها ومتابعيها بمجموعة كبيرة ومقاطع الفيديو عبر خاصية «استوري»، على حسابها بموقع «انستجرام» تعبر من خلالها عن سعادتها بيوم زفافها الذي حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضوره والذي أقيم في إحدى حدائق القاهرة يوم الجمعة الماضي.

كما نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة من حفل زفافها جمعتها بزوجها محمد فراج قبل بدء مراسم الزواج في إحدى حدائق القاهرة بساعات وظهرت فستان قصير أبيض اللون ذو بطانة طويلة شفافة، من منطقة الكتفين والأسفل وعلقت عليها مازحة: «الحمد لله اتفك كربي».

رقص وعناق ورومانسية.. مشاهد من زفاف محمد فراج وبسنت شوقي (فيديو)

وكان «فراج» قد تحدث عن الصفات التي يحبها في زوجته بسنت شوقي في لقاء تلفزيوني سابق قائلًا: «أكتر صفة بحبها فيها إنها رقيقة جدًا وأكثر صفة لا أحبها هي انفعالها وأنها بتطلع من صفر لـ100 في تلات ثواني»، لترد بسنت قائلة: «بحب فيه حنيته ومبحبش فيه العصبية».

وأضاف خلال حواره السابق ببرنامج «it's show time» الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق على قناة cbc، كشف «فراج»أن ستايل ذقنه وانشغاله بالعديد من الأعمال الفنية التي شارك من خلالها في الماراثون الرمضاني المنقضي تسببا في تأجيل الحفل.

يذكر أن «فراج» فاجأ جمهوره بإعلانه خطبته خلال حديثه مع وسائل الإعلام على هامش مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019 أثناء ظهورهما بفعالياته التي تشهدها مدينة الجونة بالبحر الأحمر.