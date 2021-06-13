إبراهيم حجازي يحكي قصة زواجه: «كنت بتصل على التليفون أستظرف وهي حبتني»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال الكاتب والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي إنه قام بخطبة زوجته في أواخر عام 1975، بعدما وقع في حبها من النظرة الأولى، «بعد ما مسؤولية الجيش انتهت وعديت الثلاثين كان الرغبة في الزواج موجودة، وجت بظروفها إني صاحب أخوها حسن المستكاوي وكنت بكلمه على التليفون وبتصل على التليفون وأستظرف، كنت بجيب رجلها، وحبتها وهي حبتني».

وأضاف «حجازي»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن والدها نجيب المستكاوي كان كاتبا لم يأخذ حقه في الأدب بشكل عام، وكان دائما ما يهوي صيد الأسماك حتى إنه وعندما كان مريضا لا يستطيع التنفس كان يقوم بأخذ أنبوبة الأكسجين معه والذهاب للغردقة من أجل الصيد، «كان إنسان طيب جدا، واللي خدت ده منه بنته نادية، ممكن تقعد تصطاد بالـ12 ساعة».

وأوضح أنه تم تجنيده عندما كان معيدا بالكلية بعد التخرج مباشرة، موضحا «أنا دخلت حاجة وخرجت حاجة تانية خالص، والفضل كله للقوات المسلحة، والفرق بيني وبين الجيل الحالي أننا بدأنا قبله بـ50 سنة ولو كانوا موجودين حينها كانوا هيعملوا زي ما إحنا عملنا وأكثر، والبلد دي سر عظمتها الشباب».

وأكد أنه وخلال فترة حرب 1973 كان كل البيوت المصرية قد طوعت أبناءها للعمل في الجيش لتحرير الأرض، «إحنا محتاجين ده دلوقتي، إحنا بنصرف بعبط وليه نشتري حاجة مستوردة لما ممكن نصنعها ونبيعها، إحنا عندنا صناعات دلوقتي في كل حاجة».