«حرب العبايات».. كافيه يرفض دخول المحجبات ومطعم آخر يصالحهن بخصم 15%

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارتها إحدى الفتيات الفترات الماضية، بعدما زعمت رفض كافيه شهير بالتجمع الخامس، دخولها، بسبب ارتدائها للعباءة والحجاب.

العديد من الاتهامات المتبادلة بين الفتاة وصديقاتها، وبين إدارة «الكافيه»، التي ردت مدافعة عن نفسها، نافية أمر الطرد وإن السبب هو عدم دفع الأخيرة للفاتورة المطلوبة.

وعلى الفور تصدرت الأزمة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم الرواد بين مؤيدي رواية الفتاة وداعمها، وبين التشكيك فيها.

مطعم بيتزا وحلويات يعلن عن خصم للسيدات «لو لابسة عباية»

ولأن مصائب قوم عند قوم فوائده، قرر أحد المطاعم، الشهيرة بتقديم البيتزا والحلويات بفرعي مدينة نصر والتجمع، التسويق لمطعمه بخصم يصل لـ 15% للسيدات اللاتي يرتدين العباءة.

ودونت الصفحة الرسمية للمطعم، عبر موقع التواصل الاجتماعي: «النهاردة عرض العباية أي سيدة أو فتاة هتنورنا لابسة عباية خصم 15% على طلبها، والعرض تيك أواي وصالة»

المطعم: تكريم لهن

وبالتواصل مع إدارة المطعم، للتأكد من صحة العرض، أكد عمر محمد، أحد المسؤولين به، أن العرض تكريم للسيدات اللاتي يرتدين العباءة عقب الموقف الشهير.

وأضاف «محمد» خلال حديثه لـ «هن»: «يا ريت بس الشباب ميتعاملوش مع الموضوع بسخرية، لأن السيدات اللي بعباية ممكن تكون أختهم أو والدتهم».

تفاصيل طرد فتاة من كافيه

روت فتاة تدعى دينا حشيش تفاصيل طرد فتاة من كافيه، قائلة، «الواحد كان فاكر إن لسه شهر على خناقة البوركيني والتشنج الطبقي بس أنا افتتحت الموسم بأول قصة أنا وفريق الشغل قررنا نعمل ميتينج مهم في التجمع في كافيه الصبح، حد اقترح (...) هو كافيه شيشة بسيط بس محدث في شارع التسعين ومكلفين التشطيب ومزودين الأبانوس وعاملين ڤاليه فكروني بكافيهات كبيرة، وبدأنا الميتينج وكنا 5 بنات كل واحدة فينا شكل.. البلوند، أنا، محجبات بأشكال مختلفة، مجموعة متنوعة».

وأكملت حديثها، «إحنا تيم كونتنت بنكتب 107 ملايين فولوور وأحلى حاجة فينا اختلافنا لأن بنوصل لكل متابعينا مهما كانت خلفيتهم، وبعد ساعتين جت آخر بنت بدموع في عينيها من الإحراج وبتقولنا مش هقدر أحضر الاجتماع مش عايزيني هنا علشان لابسه عباية! ودي مش أي واحدة في فريق الكونتنت، أنا بقولها أنا هتبناكي من كتر حبي وإعجابي بيها فرحت للمدير قولتله عيب عليك إحنا في 2021 وقِدمت قوي حوارات الخوف من الاختلاف وبرضو مش هناقشك إن لك دريس كود، حقك ولكن أنا مديريتهم وجايباهم ومتكسفنيش قدامهم إحنا ساعة وماشيين».

رد الكافيه على الواقعة

وردت صفحة الكافيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قبل غلقها، مؤكدة أنه يحترم جميع زبائنه، وطوال 9 سنوات لم يحدث خلاف مع أي عميل لديه، وإن ما قيل في تلك الواقعة منافي للحقيقة، وليس الحقيقة الكاملة، موضحا أن مجموعة الفتيات بالفعل ظللن بالكافيه لمدة ساعتين تقريبا قبل مغادرتهن.

وطلبت صفحة الكافيه من الشاكيات أن يكن أكثر مصداقية، موضحة أنهن انسحبن من الكافيه دون دفع فاتورة الحساب التي تخطت 800 جنيه، ورغم ذلك لم يتخذ الكافيه أي إجراء ضدهن، موضحة أن الكافيه يتواجد به محجبات باستمرار، والصور التي جرى تداولها يظهر فيها محجبات بالفعل ما ينفي ما جرى تداوله.

ولكن الفتاة التي ادعت طردها، أوضحت أن الكافيه طلب من إحدى الموجودات التي كانت ترتدي عباء الانصراف، وأوضح أنه يمنع دخول مرتديات النقاب والعباءات والقبقاب «الشبشب».