«المرأة خُلقت لإمتاع الرجل وشرابك البيج مغري».. تصريحات محمد حسين يعقوب ضد النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ الأمس وتصدر اسم الشيخ محمد حسين يعقوب «التريند» بعدما تغيَّب هو والداعية محمد حسان عن حضور جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، إذ أنهما تخلفا عن المثول أمام هيئة المحكمة التي وافقت على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتهما، ليتم تغريمهما 1000 جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة.

وعادة ما يعرف الشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية السلفي، بأنه متشدد دينيًا خاصة في الفتاوى المتعلقة بالنساء، ليثير الجدل في أكثر من حديث متعلق بهن، فتارة يصفهن بـ«الفالصو» ومرة يعطي الحق في تعنيفهن.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، أبرز تصريحات محمد حسين يعقوب التي قللت من شأن المرأة، رغم أنه يشتهر أيضًا بزيجاته المتعددة.

تصريحات محمد حسين يعقوب المُعادية للمرأة

- المرأة خُلقت لإمتاع الرجل فهو سيدها.

- ومن تصريحاته المثيرة عن التحرش: «منتقبة وتبقى لابسة أسود وتشتكي، لأن كحل عينك باين، وده يطمع فيكي، وشرابك بيج وجلبابك قصير وشنطتك ذهبي فيها أحمر ومش لابسة جونتي، كل ده يطمع فيكي».

- اوعى تفكر إن النسوان اللي في الدنيا دول نسوان، دول فالصو، بجد أصل أنت ما تعرفش، أقلك لو تعرف الجمال والحلاوة الحقيقية، ما كنتش تبصلهم، الجمال الحقيقي في الحور العين.

- أمي كانت تعطيني العصا وتقول أدِّب أختك، إذا وقفت في الشباك.

- الأم غلبانة لا تعمل شيئا في وجود الأب.