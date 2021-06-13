شقيقة أصالة تشن عليها هجوما عنيفا: «زمن النفاق والصور الشيطانية» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هاجمت ريم نصري، شقيقتها الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت لها صورتها في حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، الذي أقيم مساء الجمعة 11 يونيو، وأحيته الفنانة السورية وأرفقت الصورة بتعليق مهاجم لها.

وذكرت «ريم» في تعليقها المهاجم لشقيقتها الفنانة السورية أصالة: «زمن دي أن إي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن فيه الإنسان بيطلع من جلده ومن دمه وبيغيره حسب مصالحه وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك».

وتفاعل متابعون مع ما نشرته «ريم» بحق شقيقتها أصالة نصري، ما بين مؤيدين وداعمين لها، وبين أيضًا المهاجمين لها، وكانت من ضمن هذه التعليقات: «يالله أصالة ماتخلص من هالمشاكل خلو كل شيء بينكم طيب ماله داعي كل مره تطلعي بالعلن» «حتى لو وصل العداء بينكم لأعلى مراحلهُ ما بيصير تكتبي عنها على العام والعلن هي أختك لازم توقفين معاها مو ضدها» «معندكيش رصيد تكلميها» «رجعتوا تتخانقوا تاني» «الله يعين أصالة على الأخت دي».

ورغم أن «ريم» لم ترد على هذه التعليقات إلا أن تعليقا من أحد متابعيها جعلها تخرج عن صمتها وترد عليه وجاء التعليق «إنشالله تكوني مبسوطة وعم يجيلك تفاعل من ورا اسم أختك.. بس أكيد شايفة أن الكل بيهاجمك وبتستاهلي لأن أنتي الحمار والحقد معمي قلبك ومو قدرانة تخبي»، وردت عليه شقيقة الفنانة أصالة قائلة: «أول شيء الحمار اللي عم تحكي عنه بيشبهك أكتر ما يشبهني خاصة بالفهم لك يا أهبل.. إمتى شفتني عاوزة فولوورز ولا تفاعل وبعدين الله أعلى بالقلوب شوف وبكل صراحة ما عاد بدي خبي».

أصالة في حفل الإعلامية جيسيكا عازار

وكانت الفنانة أصالة أحيت حفل زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، الذي أقيم في قصر جنبلاط في منطقة البرامية قضاء صيدا، وكان الاحتفال أسطوريًا، من بداية إطلالة العروس التي تشبه إطلالات الملكات، وحتى تصميم القاعة وتفاصيل الحفل والحضور.

وأثارت أصالة الجدل، بسبب مقطع فيديو لها، مع شخص، وهما يلتقطان الصور بشكل رومانسي، ما دفع البعض للتساؤل حول ارتباطها.