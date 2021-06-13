تعافيت من فيروس كورونا؟.. إليك كيفية الاعتناء بصحة أمعائك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقول الأطباء أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب مشاكل متعددة في الجسم، لاحظ معظم مقدمي الرعاية الصحية ارتفاع معدل حدوث مشاكل الجهاز الهضمي بعد التعافي من كوفيد.

بينما لا يزال الباحثون ومقدمو الرعاية الصحية يجمعون البيانات لفهم السبب الفعلي للمشكلة، هناك أدلة تشير إلى كيفية تأثير الفيروس على الجهاز الهضمي، وفقا لموقع timesofindia.

يقول الدكتور راكيش باتيل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي: "تُظهر معظم الدراسات أن فيروس SARS-CoV-2 يدخل الخلايا المعوية وخلايا الجهاز التنفسي باستخدام بروتين الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE-2) كمستقبل، عندما تكون جزيئات SARS-CoV-2 إذا ترك خلية مصابة، فإنه يؤدي إلى إطلاق السيتوكينات، وهي بروتينات صغيرة تلعب دورًا في الالتهاب، وقد تسبب هذه العملية أعراضًا معدية معوية، لذلك، من المهم توخي الحذر، لأن الفيروس يعطل أداء الجهاز الهضمي ويجعله غير قادر على أداء واجباته".

ويضيف: "يمكن أن ينتهي الأمر بالمرضى بالنزيف في الجهاز الهضمي أو يكون لديهم جلطات دموية في الأوعية الدموية تؤدي إلى نقص التروية والغرغرينا، وقد يؤدي المرض أيضًا إلى تدمير أنسجة الأمعاء وتقليل حركة الأمعاء، يمكن أن تصبح هذه القضايا أكثر خطورة إذا تركت دون علاج".

من جانبها توضح الدكتورة ريتشا لال: "تميل العدوى والالتهاب الناجمين عن الاستجابة المناعية في COVID 19 إلى إحداث خلل في الجراثيم المعوية أو البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء، يتفاقم هذا بسبب الأدوية وخاصة الأدوية المضادة للفيروسات والمنشطات وما إلى ذلك التي تُعطى كجزء من عملية العلاج، ونتيجة لذلك، فإن هذا الخلل يميل إلى أن يستمر حتى بعد إزالة الفيروس من الجسم، هناك عوامل مختلفة مثل العمر والنظام الغذائي والعوامل البيئية والجينات التي تعمل كمحركات رئيسية في تشكيل ميكروبيوتا الأمعاء التي يمكن أن تؤثر على المناعة ولهذا تلعب بكتيريا الأمعاء دورًا مهمًا في الصحة والعافية بشكل عام".

نصائح لتحسين صحة الأمعاء عند مرضى كوفيد -19

يقول الخبراء أن اتباع نظام غذائي صحي والاحتياطات هما مفتاح الشفاء، يجب توخي الحذر الشديد لتجنب اتباع نظام غذائي زيتي وحار بشكل مفرط.

يذكر الأطباء أنه من المهم التحكم في السكر ومحاولة عدم طلب الطعام من الخارج كثيرًا، تشارك أخصائية التغذية السريرية راسيكا باراب والدكتور باتيل، النقاط التالية التي يجب على كل مريض يتعافى من Covid-19 أن يضعها في الاعتبار ..

ضمان حمية غذائية كافية وصحية.

لا يساعد النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين الصحة المناعية فحسب، بل له أيضًا خاصية مضادة للالتهابات تساعد في التعافي بعد الإصابة بفيروس كوفيد.

تعد بذور الكتان واللوز والجوز وبذور الشيا والمأكولات البحرية مصادر جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

المكسرات والمأكولات البحرية هي أيضًا مصادر معبأة للزنك والسيلينيوم والتي ثبت أنها فعالة جدًا في التعافي بعد كوفيد.

البروتين هو المكون الرئيسي لنظام التعافي من مرض كوفيد 19، يجب على المرء أن يضمن تناول كمية كافية من البروتينات من أجل الشفاء العاجل، بما في ذلك الحليب ومنتجات الألبان ودال والبقول والبقوليات وفول الصويا ومنتجات الصويا والدجاج والأسماك والبيض في النظام الغذائي مفيدة جدًا في التعافي بعد كورونا.

بصرف النظر عن وجود أمراض مصاحبة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، يجب توخي الحذر الشديد بشأن استخدام الملح والسكر في وجبات الطعام اليومية.

يقترح العديد من الباحثين أن الاستخدام المفرط للملح والسكر يضعف استجابتنا المناعية، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

ضمان الألياف الكافية في النظام الغذائي.

تناول الطعام في الوقت المحدد وتجنب الوجبات في وقت متأخر من الليل.

ادخل السلطات والفواكه واللبن الرائب في النظام الغذائي بانتظام.

حاول تجنب الإفراط في الأكل والإفراط في تناول الوجبات الخفيفة ، والامتناع عن التدخين والكحول.

ممارسة الأكل اليقظ، تناول وجبات صغيرة على فترات متكررة.

يجب السيطرة على تناول المكملات والأدوية المعززة للمناعة.

يجب تناول البروبيوتيك ومكملات الفيتامينات حسب إرشادات الطبيب.

تجنب الوجبات السريعة والإفراط في الأكل.

- لا تقم بالتطبيب الذاتي حيث يمكن أن يكون هناك تفاعلات مختلفة بين الأدوية المختلفة.

احرص على الحصول على ترطيب كافٍ وشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء يوميًا، هذا يساعد في امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي فهو مهم في الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة.

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والتوابل لأنها قد تؤثر سلبًا على عملية الهضم.

تناول الطعام الطازج، تجنب الوجبات السريعة / الأطعمة المعلبة والمعالجة

تأكد من إجراء مشاورات مع طبيبك في الوقت المناسب للحفاظ على صحة جيدة خاصة في حالة وجود أي ظروف صحية موجودة مسبقًا مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وما إلى ذلك.

السيطرة على التوتر من خلال ممارسة اليوجا والتأمل والتمارين البدنية بانتظام.

كيف تساعد البروبيوتيك

يساعد تضمين البريبايوتكس والبروبيوتيك في الوجبات اليومية في الحفاظ على صحة الأمعاء.

البروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تعمل على تحسين صحة الأمعاء من خلال تعزيز المناعة الجيدة وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

اللبن الرائب أو اللبن هو بروبيوتيك الأكثر شهرة.

البريبايوتكس هي الكربوهيدرات المعقدة التي لا يهضمها الجسم وتعزز نمو البكتيريا الجيدة داخل الأمعاء، هذا يعزز مرة أخرى هضم الطعام الذي نتناوله، توجد البريبايوتكس في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثل الشوفان، إن تناول كميات كافية من البروبيوتيك يبقينا بعيدًا عن الحموضة والمشاكل الأخرى المتعلقة بالهضم.