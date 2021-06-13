أحدث عدوى.. إليك ما تريد معرفته عن فيروس جدري البقر وطرق الوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصيبت امرأة بريطانية بعدوى شديدة في العين بسبب فيروس نادر يسمى جدري البقر، من قطتها الأليفة.

المرأة البالغة من العمر 28 عامًا عانت من تهيج في العين، إلى جانب احمرار وإفرازات في عينها اليمنى، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، وفقًا للتقرير، الذي نُشر في 5 يونيو في مجلة نيو إنجلاند الطبية، تلقت عددًا كبيرًا من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة في علاج التهابات العين الشائعة، ولكن لا يبدو أن شيئًا يعمل، كانت أعراضها تزداد سوءًا - فقد أصيبت بالتهاب النسيج الخلوي المداري، أو عدوى في الدهون والعضلات حول العين؛ وقد تسبب هذا الالتهاب في تنخر النسيج في عينها، وكان أطباؤها قلقين من أن تفقد بصرها.

في إطار ذلك.. يستعرض الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن فيروس جدري البقر وطرق الوقاية منه، وفقا لموقعي thevetexpert و livescience.

ما هو فيروس جدري البقر

جدري البقر هو مرض فيروسي خفيف يصيب الأبقار والجاموس والإبل، وهو مرض ينتقل إلى الإنسان السليم، ينتج مناعة ضد فيروس الجدري.

يمكن أن يصيب جدري البقر أنواعًا حيوانية متعددة، بما في ذلك الأبقار والقطط والبشر.

جدري البقر نادر في الماشية، والمستودع الرئيسي له هو القوارض.

جدري البقر مرتبط بفيروس لقاح الجدري، والذي ابتكره لأول مرة الفيزيائي الشهير إدوارد، عام 1796 لتطعيم البقر ضد الجدري.

عادة ما يتم رؤية العدوى أثناء حلب الحيوانات المريضة والتعامل معها، قد تصل معدلات الإصابة بفيروس جدري البقر إلى 70٪ ، كما أن معدل الوفيات منخفض نسبيًا في الأبقار والجاموس.

هل تنقله القطط للبشر؟

يمكن للقطط أن تصاب بالعدوى عندما تقتل القوارض الحاملة لجدري البقر، لكن انتقال العدوى من القطط إلى البشر أمر نادر الحدوث.

كيف يمكن أن يصاب البشر بجدري البقر؟

يمكن أن يصاب البشر بجدري البقر من خلال ملامسة آفات جدري البقر على جلد القطط، ولكن الفيروس ليس شديد العدوى بين البشر والقطط.

بشكل عام، يصيب الفيروس البشر عن طريق الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة.

أعراض الإصابة بجدري البقر

تعاني الحيوانات المصابة من الحمى، وفقدان الشهية، والاكتئاب، واحتقان الملتحمة.

يتم ملاحظة الآفات إما في شكل موضعي أو بشكل عام.

تظهر الحيوانات آفات نموذجية في البثو..

بشكل عام ، تظهر هذه الأعراض على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الشفاه وحول العينين.

تشخيص مرض جدري البقر

الإجراءات التشخيصية المفترضة والتأكيدية للمرض هي:

يمكن تشخيص المرض في المقام الأول من خلال العلامات السريرية ويمكن تأكيده عن طريق عزل الفيروس من الآفات الموجودة على الحلمات.

يمكن تأكيده أيضًا عن طريق اختبار الترسيب أو اختبار الخيال التكميلي أو اختبار تحييد الفيروس.

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بجدري البقر؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بجدري البقر بشكل كبير بإجراءات النظافة مثل ارتداء القفازات عند التعامل مع الحالات المصابة.

يتوفر لقاح مناسب ضد عدوى جدري البقر، لذا فإن تبني إجراءات صحية صارمة يمكن أن يسيطر على المرض.

يجب على البشر الذين يتعاملون مع الحيوانات المصابة أن ينظفوا أيديهم بشكل مناسب عن طريق المطهرات القوية.