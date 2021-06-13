7 أطعمة يمكنها القضاء على مقدمات السكري قبل الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

من الجيد دائمًا القضاء على مرض وشيك في مهده، وعندما يتعلق الأمر بمرض السكري، فإن الإشارات المبكرة تتطلب إجراءات عاجلة، خاصة وأن تشخيص مرض السكري أمر مخيف حقًا.

وكشف موقع onlymyhealth أنه يمكن التعامل مع مقدمات السكري بمجموعة من الأطعمة المعينة إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما قد تساعد أيضًا الأساليب الأخرى ، مثل تقليل التوتر وتحسين النوم.

وشرح جارلين كايور، اختصاصي وخبير التغذية، ماهية مقدمات السكري وأنواع الطعام التي قد تساعد في عكس ذلك، والتي جاءت كما يلي:

خضروات ذات مؤشر جلايسيمي منخفض

لا يُنصح بالأطعمة ذات درجة GI أعلى من 55 لمن تم تشخيصهم بمرض السكري، ولا تندرج جميع الخضروات تحت هذه الفئة ولكن هناك الكثير للاختيار من بينها مثل البازلاء الخضراء والبصل والخس والملفوف والخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب واللفت والبنجر والفاصوليا الخضراء والطماطم والخيار والخرشوف والبروكلي، قرنبيط، كرفس، بيض، فلفل.

يجب تجنب الخضار ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل البطاطس والجزر والبطاطا الحلوة والقرع وما إلى ذلك من قبل أولئك الذين يحاولون الحفاظ على مستويات السكر لديهم تحت السيطرة.

الفواكه

إنها مثالية لإشباع تلك الرغبة الشديدة في تناول الحلويات الطبيعية لجسمنا، بالنظر إلى أن الفاكهة تحتوي على سكر طبيعي، يمكن تناول معظم الفواكه باعتدال من قبل الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمقدمات السكري، ومنها التفاح، الكمثرى، البرقوق، الأفوكادو، الزيتون، المشمش المجفف، الموز غير الناضج، الخوخ، الفراولة، البرتقال، الكرز، جوز الهند، الجريب فروت، التوت البري، العنب البري، وهي بعض الفواكه الآمنة بالنظر إلى أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات.

تعتبر المانجو ذات المؤشر الجلايسيمي 51 آمنًا لمرضى السكري، كما أنها تأتي بفائدة إضافية تتمثل في خفض الكوليسترول وعلاج اضطرابات التمثيل الغذائي.

في الوقت نفسه، يمكن لمرضى السكري تخطي البطيخ والأناناس والموز الناضج بسهولة.

الحبوب الكاملة

بصرف النظر عن كونها غنية بمحتوى الألياف، فإن الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتين ومضادات الأكسدة من بين العناصر الغذائية الأخرى، الشعير والقمح الكامل ونخالة الشوفان وحبوب نخالة الأرز والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة وتورتيلا القمح هي بعض الأطعمة التي يجب أن يتناولها الأشخاص المصابون بمقدمات السكري كخيارات غذائية صحية.

وتكمن مشكلة الحبوب المكررة في انخفاض المغذيات الدقيقة ومحتوى الألياف فيها وبالتالي يمكنها رفع مستوى السكر في الجسم.

منتجات الألبان

وهي لا تخدم فقط كبديل صحي للوجبات السريعة، ولكن من المعروف أن الكالسيوم والأحماض الدهنية في منتجات الألبان، وفقًا لدراسات مختلفة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، الحليب الخالي من الدسم، قليل الدسم، والحليب كامل الدسم، الزبادي العادي، الجبن بأنواعه هي بعض الأطعمة التي يستخدمها الناس مع مقدمات السكري يمكن أن تستهلك.

البقوليات

مع نسبة عالية من البروتين والألياف، يوصى بالبقوليات للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري لأنها بديل صحي للحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، الحمص، الفاصوليا، البازلاء، العدس، الحمص، هي بعض من خيارات الطعام الممتازة

المكسرات والبذور

هذا شيء يمكن أن يكون خيارات وجبات خفيفة جيدة جدًا للأشخاص الذين يهدفون إلى التحكم في مستوى السكر في الدم لديهم لمنع مرض السكري.، ويجب الاستجابة لأي رغبة شديدة في الجوع بأخذ حفنة من الفول السوداني والجوز والبندق واللوز والكاجو وزبدة الفول السوداني وزبدة البندق وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الشيا وبذور الكتان وما إلى ذلك.

أعشاب وتوابل

الأعشاب والتوابل ليست فقط عوامل نكهة ممتازة وتجعل وجباتك ممتعة، مع خصائصها المضادة للأكسدة والقدرة على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، من الأمثلة على ذلك الثوم والريحان والشبت والملح والفلفل والقرفة والحلبة.