9 معلومات عن ريهام شعلان الفائزة بالمركز 2 عالميا في مسابقة أبوظبي للباحثين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجح المصريون في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال البحث العلمي، خلال الفترة الماضية، واحتلت مصر مرتبة متميزة في البحث العلمي عربيًا وأفريقيًا، وحققت مراكز متقدمة في عدد من المسابقات البحثية حول العالم.

ونجحت الطالبة والباحثة ريهام شعلان في تحقيق المركز الثاني عالميًا بمسابقة أبوظبي للباحثين الجامعيين في دورتها الثامنة.

وكشفت ريهام شعلان بعض المعلومات والتفاصيل عنها ومسيرتها العلمية، نرصدها لكم كما يلي:

1- طالبة بالفرقة الثالثة - كلية الصيدلة - جامعة عين شمس.

2- حصلت على المركز الثاني في مسابقة أبوظبي للباحثين الجامعيين في مجال الإبداع.

3- موضوع البحث الذي فازت به هو إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي.

4- تعقد المسابقة بشكل سنوي بأبوظبي وهي مسابقة عالمية.

5- حصلت على المركز الثاني في مسابقة شارك فيها طلاب وباحثين ينتموا لأكثر من 86 جامعة على مستوى العالم.

6- المسابقة لها فروع متعددة، واختارت ريهام المشاركة في مجال الإبداع والتطوير؛ لحل مشكلة تلوث في المياه، وقلتها في الوطن العربي.

7- كلية الصيدلة بجامعة عين شمس قدمت الدعم لها في البحث العلمي الذي فازت به.

8- حصلت على المركز الأول في المؤتمر الدولي للعلوم للمرأة.

9- كما حصلت ريهام شعلان في مسابقة أنتل أيسف، على مركز أول هندسة طاقة ونقل، رغم كونها «صيدلانية».