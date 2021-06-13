بعد واقعة القطار.. خبيرة توضح الفرق بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال واقعة التحرش بطفل داخل أحد القطارات، حديث مواقع التواصل الاجتماعي حتى اللحظة، بعدما تداول مقطع فيديو وثق واقعة تحرش؛ إذ ارتكب رجل فعلا فاضحا بحق طفل، في أثناء استقلاله القطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان، يوم الأربعاء الماضي، وجرى الإعلان عن تشكيل فرقا من أفراد الأمن الإداري للسير داخل عربات القطارات، لضبط أي أفعال خارجة.

الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي

وأصبحت وقائع التحرش تلقى انتشارا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، لكن باختلاف تفاصيل الوقائع، ما بين الاغتصاب أو هتك العرض أو التحرش الجنسي.

وخلال حديثها لـ«هن»، كشفت الدكتورة أماني عبدالفتاح، استشاري الطب الشرعي بالقصر العيني، عن الفرق بين الوقائع الثلاثة، الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي.

وشرحت استشاري الطب الشرعي الاختلافات بين الـ3 وقائع، كالتالي:

- «هتك العرض»، يأتي بملامسة أجزاء حساسة من جسد الأنثى، وعقوبته السجن من 3 إلى 10 سنوات.

- «التحرش الجنسي»، يمكن أن يكون لفظيا أو بلمس مناطق غير حساسة لدى الأنثى، وتأتي هنا عقوبة المتهم، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

- «الاغتصاب»، هو الاعتداء الجنسي الكامل على المرأة، وعقوبته بين السجن المشدد أو المؤبد.

تعليق صاحب الفيديو على الواقعة

وفي تصريحات خاصة لـ«هن»، كشف عمرو محمد، صاحب تصوير الواقعة، تفاصيل ما حدث من الرجل قبل الطفل.

وقال «عمرو»: «أنا ركبت من الجيزة قطر اللي طالع من إسكندرية لأسوان لاقيت الراجل راكب في العربية الأخيرة، وكانت فاضية، وده كان لحظة أذان الفجر، وشكيت في الراجل لأنه كان شكله مش مريح».

وتابع: «ولاحظت إن الولد ده جه وده واحد من المتسولين اللي في القطر، وقعد جنب الراجل، وحصل اللي حصل مع وقت أذان الفجر، وأنا عملت اللي يمليه عليا ضميري، وصورته عشان أعرف الناس هو بيعمل إيه، وبعدها بشوية الولد نزل في المنيا والراجل نزل وراه وبصيت عليهم لاقيت الراجل بعد ما استغله بيديله فلوس في إيده، ورجع ركب القطر تاني».