الامارات | النيابة تأمر بحبس معاذ «ذا فويس كيدز».. متهم بغرز مفتاح سيارة في رأس صديقه

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بحبس معاذ «ذا فويس كيدز».. متهم بغرز مفتاح سيارة في رأس صديقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت نيابة مصرية اليوم بحبس الطفل معاذ عيسى الذي اشتهر بمشاركته في برنامج المسابقات «ذا فويس كيدز»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بغرز مفتاح سيارة في رأس صديق له (حسن علوان - 15 عاماً).

وحسب تقارير إعلامية، جاء في التقرير الطبي الذي أعده الطبيب المعالج لحالة المجني عليه، أن المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني «مفتاح سيارة»، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر منخسف بعظام الجمجمة إثر إصابة الرأس.

كما قررت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أن الطفل المتهم معاذ عيسى (14 عاماً) اعتدى على زميله بمفتاح في الرأس ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة.

ووفق رواية أم المجني عليه في محضر الشرطة: «يوم الحادث معاذ جارنا اشتبك مع ابني حسن ببعض الكلمات الاستفزازية، وبعدها تطور الأمر إلى قيام معاذ بضرب ابني بالمفتاح في رأسه، ما تسبب في إحداث إصابة بالغة في الجمجمة».

وأشارت إلى أن نجلها دخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه من المتهم، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه، وحجز داخل غرفة الرعاية المركزة، وأجريت له جراحة عاجلة لنزع المفتاح من رأسه، ونجح الأطباء في استخراج المفتاح من رأس المجني عليه وتم تحريزه من الشرطة لتسليمه إلى النيابة العامة مع التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، والذي يوضح حالته الصحية بشكل عام.

ونفت والدة المجني عليه أن يكون المتهم من أصدقاء ابنها، لكنه من جيرانها ويعرف ابنها حسن لكن ليس بينهما صداقة، مشيرة إلى أنها فوجئت يوم الحادث باعتداء المتهم على ابنها بشكل مأساوي كاد أن يفقد حياته بسبب التصرف المتهور من المتهم، إذ أمسك بمفتاح السيارة وضربه في رأس نجلها حسن أمام الناس في الشارع بمنطقة حلوان (القاهرة).

يشار إلى أن معاذ عيسى كان قد انضم إلى «ذا فويس كيدز» بموسمه الثالث في 2020، وأدى أغنية «عيلة تايهة» للفنان أحمد عدوية، ونال إعجاب النجمة نانسي عجرم، والمطرب محمد حماقي، لكنه اختار الانضمام إلى فريق حماقي.

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