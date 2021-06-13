«فستان مش براند» ينقذ «لوك» سارة عبدالرحمن قبل زفاف فراج وبسنت (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، عن شركة مصرية ناشئة، لجأت إليها لتصميم فستان لها، قبل حضور حفل زفاف الفنان محمد فرج والفنانة بسنت شوقي، ليلة أمس الأول، مشيرة إلى أن الاستلام من قبل الشركة في غضون 8 ساعات فقط.

تعليق سارة عبدالرحمن

نشرت «سارة»، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور، التي ظهرت خلالها بفستان صيفي من اللون «اللبني»، منقوشا بالزهور الملونة، وذو فاتحة جانبية طويلة كشفت عن أحد ساقيها.

وعلقت الفنانة على الصور، قائلة: «ماكانش عندي حاجة مناسبة ألبسها لحد يوم قبل كتب الكتاب»، موضحة أنها استعانت بشركة مصرية ناشئة لتصميم فستانها؛ إذ يستغرق تصميم أي فستان من قبل المؤسسة 8 ساعات فقط، حسبما كشفت سارة خلال تعليقها.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وتصدر حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب احتفالهما بعقد قرانهما ليلة أمس الأول الجمعة، داخل إحدى الحدائق الشهيرة بمحافظة القاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب ونخبة كبيرة من مشاهير وصناع الفن.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف فراج وبسنت، من بينهم أحمد حلمي، منى زكي، هنا شيحة، أسماء جلال، مايان السيد، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد سلام، لقاء الخميسي، بشرى، غيرهم.

من هي بسنت شوقي؟

- والدها لاعب الأهلي الأسبق شوقي عبدالشافي.

- ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

- بدأت بسنت شوقي، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوي التحرير».

- بعدها قدمت الأدوار الثنائية بجانب عدد كبير من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في «سقوط حر»، و«تحت السيطرة».

- شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

- عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في فيلم «تحت السيطرة»، مع محمد فراج.

- أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.