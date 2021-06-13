«الحمد لله اتفك كربي».. أول رد فعل من بسنت شوقي بعد زفافها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عبرت الفنانة بسنت شوقي، عن سعادتها العارمة، عقب احتفالها بحفل زفافها على الفنان محمد فراج، أمس الأول الجمعة، وسط حفل كبير ضم نخبة من مشاهير الفن ونجوم المجتمع.

أول صورة بعد الزفاف

وشاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جمعتها بزوجها الفنان، خلال جلسة تصويرهما قبيل عقد القران.

وخلال الصورة، ظهرت «بسنت»، مرتدية فستان أبيض قصير فوق الركبة، ذو بطانة طويلة شفافة، من منطقة الكتفين والأسفل، وأرفقت تعليقا ساخرا: «الحمد لله اتفك كربي».

صور وفيديوهات

ومنذ ليلة أمس، شاركت بسنت شوقي، متابعيها على حسابها بـ«انستجرام»، مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات التي جمعتها بزوجها والحضور، وسط نغمات الأغاني المختلفة، واللحظات الخاصة المميزة.

وصلة رقص لـ بسنت شوقي في حفل زفافها مع والدتها

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة بسنت شوقي في حفل زفافها على الفنان محمد فراج، في أثناء تأديتها إحدى الرقصات بصحبة والدتها السيدة منال الفطاطري، وشقيقتها الصغرى الفنانة الشابة داليا شوقي، على نغمات أحد المهرجانات الشعبية، لاقى انتشارا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.

إطلالة والدة وشقيقة بسنت شوقي

وخلال الفيديو ظهرت والدة الفنانة، مرتدية فستانا فضفاضا «أوف شولدر» باللون «الفوشيا»، ذو أكمام طويلة منفصلة، فيما أطلت الشقيقة الصغرى داليا مرتدية «توب» قصير فوق منطقة البطن باللون «التركواز»، وبنطالا ذو بطانة شفافة باللون ذاته أيضا.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وتصدر حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب احتفالهما بعقد قرانهما ليلة أمس الأول الجمعة، داخل إحدى الحدائق الشهيرة بمحافظة القاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب ونخبة كبيرة من مشاهير وصناع الفن.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف فراج وبسنت، من بينهم أحمد حلمي، منى زكي، هنا شيحة، أسماء جلال، مايان السيد، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد سلام، لقاء الخميسي، بشرى، غيرهم.