كورونا اليوم: هل سنحتاج لقاحا سنويا؟.. وهكذا تعتني بصحة أمعائك بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هكذا تعتني بصحة أمعائك بعد التعافي

بينما لا يزال الباحثون ومقدمو الرعاية الصحية يجمعون البيانات لفهم السبب الفعلي للمشكلة، هناك أدلة تشير إلى كيفية تأثير الفيروس على الجهاز الهضمي، وفقا لموقع timesofindia.

يقول الخبراء أن اتباع نظام غذائي صحي والاحتياطات هما مفتاح الشفاء، يجب توخي الحذر الشديد لتجنب اتباع نظام غذائي زيتي وحار بشكل مفرط، يذكر الأطباء أنه من المهم التحكم في السكر ومحاولة عدم طلب الطعام من الخارج كثيرًا، لا يساعد النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين الصحة المناعية فحسب، بل له أيضًا خاصية مضادة للالتهابات تساعد في التعافي بعد الإصابة بفيروس كوفيد، المكسرات والمأكولات البحرية هي أيضًا مصادر معبأة للزنك والسيلينيوم والتي ثبت أنها فعالة جدًا في التعافي بعد كوفيد.

هل سنحتاج لقاحا سنويا ضد كورونا

مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم تحصينهم بالكامل ضد فيروس كورونا إلى مئات الملايين، يفكر علماء المناعة وخبراء الأمراض المعدية الآن في سؤال جديد في الجائحة المنتشرة، وهو إلى متى ستستمر مناعة اللقاح، وهل يحتاج الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح إلى جرعات معززة للحفاظ على حمايتهم؟.. ضعف المناعة في مواجهة متغيرات COVID-19 الأكثر قوة قد يتسبب في زيادة العدوى في المستقبل، وفي أسوأ السيناريوهات، عودة كاملة للحجر الصحي وعمليات الإغلاق، كما يقول الخبراء، بحسب موقع medicalxpress.

ويعتقد الخبراء الآن أنه من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى المعززات في أي وقت قريب لمعظم أو ربما كل أولئك الذين تم تطعيمهم.

4 علامات رئيسية تؤكد أنك مصاب بـ "كوفيد طويل الأمد

مع انخفاض حالات الإصابة بكورونا تتزايد المخاوف بالنسبة لعدد كبير من لديهم "COVID طويل"، وهو اضطراب ما بعد الفيروس الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وقد أبلغ أكثر من 30٪ من المصابين بفيروس كورونا عن أعراض غامضة لا تختفي، ليس المقصود من بين الموجودين بالمستشفى، لكن يقصد الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة والذين أخذوا منعطفًا نحو الأسوأ - وما زالوا لم يتحسنوا، بحسب ما ذكر موقع eatthis.

واستعرض الموقع مجموعة من العلامات التي تؤكد الإصابة بـ COVID طويل، دون التعرف عليها، والتي كانت كما يلي، الشعور بالتعب، ضباب الدماغ، الإصابة بالصداع أو الصداع النصفي، الشعور بالقلق أو الاكتئاب.