لماذا يحتاج المتعافون من كورونا إلى تأجيل التطعيم لمدة 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

مع استمرار حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، يطُلب من أولئك الذين تعافوا مؤخرًا من العدوى الفيروسية الانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل قبل الحصول على اللقاح.

البعض، خوفًا من إعادة العدوى، يتم تطعيمهم أيضًا قبل فترة الانتظار البالغة 3 أشهر ، على أمل الشفاء عاجلاً، ولكن، هل يساعدك ذلك بالفعل على التعافي؟ أم أنه من الأفضل الانتظار؟ نوضح لك سبب اتخاذ القرار، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا يُطلب من الناجين من كورونا تأجيل التطعيم الآن؟

التوصيات الحالية، التي تنصح المرضى المتعافين من COVID-19 / بالانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل (أو 90 يومًا)، تستند إلى دراسة أكدت أن مناعة الشخص المتعافي قد تستمر حتى 10 أشهر، حيث يُفترض أن الشخص الذي عانى من العدوى يتمتع بالفعل بمستوى معين من المناعة، بشكل طبيعي.

ما مقدار نشاط المناعة بعد محاربة كوفيد؟

الآن، في حين أنه من المعروف أن الجسم يبني مناعة كافية وأجسامًا مضادة واقية استجابة لـ كورونا، فإن السؤال عن المدة التي تستغرقها المناعة بعد التعافي يظل بلا إجابة إلى حد كبير.

خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك العديد من الدراسات والملاحظات السريرية حول نفس الشيء، ومع ذلك، تشير معظم البيانات المتاحة إلى أن ذروة المناعة ضد فيروس كورونا تستمر لحوالي 90-120 يومًا بعد الإصابة، بعد هذا الجدول الزمني، يُشتبه في أن المناعة تبدأ في التضاؤل، وقد لا تكون قوية كما كانت من قبل، الكثير من هذه العوامل، المتعلقة بمدى قوة الأجسام المضادة تعتمد أيضًا على عوامل مثل شدة العدوى، والصحة المناعية، والعمر والجنس.

ومع ذلك، فقد لاحظت بعض الدراسات أيضًا أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تستمر المناعة أيضًا مدى الحياة، وبالتالي، مع الأخذ في الاعتبار الاعتبارات المذكورة أعلاه، من المتصور عمومًا أن الشخص الذي أصيب بالفيروس مرة واحدة يبقى محميًا لمدة 90 يومًا على الأقل، وبالتالي، قد لا يستفيد كثيرًا من عمل اللقاح.

اللقاح مقابل المناعة الطبيعية: أيهما أفضل؟

هناك أيضًا سبب يجعل الكثيرين يعتقدون أن المناعة الطبيعية أفضل من المناعة (الاصطناعية) التي يحركها اللقاح.

يقال إن المناعة الطبيعية هي المناعة التي تتراكم بعد أسابيع من محاربة الجسم للعدوى، من تلقاء نفسها، في حين يتم بناء المناعة الاصطناعية عندما يتم حقن الجسم بلقاح يحاكي العدوى ويدرب جهاز المناعة على التعرف على العدوى.

لاحظت الفحوصات والملاحظات أيضًا وجود فرق كبير في معدلات فعاليتها - في حين أن المناعة الطبيعية يمكن أن توفر حماية تصل إلى 99.99٪ ، يمكن للقاحات أن ترتفع بنسبة 90-94.5٪ فقط.

الآن، في حين أن المريض الذي تم شفاؤه سيكون لديه مناعة طبيعية مؤثرة، لا توجد دراسة ذات صلة تشير إلى أن المناعة التي يحركها اللقاح ستضيف إليها، وبالتالي، فإن اللقاحات التي تعمل على تقديم استجابة فعالة، لن تكون مفيدة إلا للشخص الذي أصيب بفيروس كوفيد سابقًا، إذا تم تناولها بعد ضعف المناعة الطبيعية.