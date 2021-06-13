اضطراب ما بعد كورونا.. 4 علامات رئيسية تؤكد إصابتك بـ "كوفيد طويل الأمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع انخفاض حالات الإصابة بكورونا تتزايد المخاوف بالنسبة لعدد كبير ممن لديهم "COVID طويل الأمد"، وهو اضطراب ما بعد الفيروس الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقد أبلغ أكثر من 30٪ من المصابين بفيروس كورونا عن أعراض غامضة لا تختفي، ليس المقصود من بين الموجودين بالمستشفى، لكن يقصد الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة والذين أخذوا منعطفًا نحو الأسوأ - وما زالوا لم يتحسنوا، بحسب ما ذكر موقع eatthis.

واستعرض الموقع مجموعة من العلامات التي تؤكد الإصابة بـCOVID طويل الأمد، دون التعرف عليها، والتي كانت كما يلي:

-الشعور بالتعب

أفاد أكثر من 80٪ من المصابين بـCOVID الطويل الأمد أن الإرهاق هو عرضهم الأساسي، لكنهم لا يعنون فقط أنهم يشعرون بالنعاس أو الكسل، فما يشعرون به أقرب إلى التهاب الدماغ والنخاع العضلي "متلازمة التعب المزمن"، وهي حالة موهنة أخرى يمكن أن تجعلك تشعر بالتسمم تقريبًا بعد المجهود.

يمكن أن يكون هذا الجهد ممارسة، أو يمكن أن يكون مجرد الاستيقاظ لغسل الأطباق، يُطلب من الأشخاص الذين يعانون من COVID لفترات طويلة أن يفكروا في "غلاف الطاقة" الخاص بهم فقد يترك الكثير من الناس طريحي الفراش، أو في أحسن الأحوال، قادرين على المشي ولكن لا يفعلون الكثي ، قبل الشعور بالضيق "بعد الجهد" أو ظهور أعراض أخرى.

-ضباب الدماغ

حذر الدكتور أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، من ضباب الدماغ و COVID الطويل، فقد لا تتمكن من التفكير بوضوح أو تذكر أشياء معينة أو التركيز.

-الإصابة بالصداع أو الصداع النصفي

يصاب الجميع بالصداع من حين لآخر، ولكن إذا أصبت بصداع أو صداع نصفي مفاجئ وحاد، فقد يكون سببه التهاب الأوعية الدموية نتيجة لفيروس كورونا الطويل، ويصعب علاج آلام الرأس هذه، لأن الطرق التقليدية لا تثبت دائمًا فعاليتها، قد يوصى باستخدام الأدوية المضادة للنوبات.

-الشعور بالقلق أو الاكتئاب

ينتقل جسدك إلى وضع القتال أو الطيران - وهو وضع من التوتر الشديد وفي حالة تأهب قصوى، عندما يتعرض للهجوم، يمكن أن تشعر أن الإصابة بفيروس كوفيد طويل الأمد تجعل جسمك يتعرض للهجوم باستمرار، كل دقيقة.

قد تكون - إحدى النظريات حول COVID الطويل الأمد هي أن خيوطًا من الفيروس قد تركت في جسمك، أو أن جهازك المناعي يعتقد أن الفيروس لا يزال موجودًا وليس كذلك، وبغض النظر عن السبب، قد يكون القلق هو أحد الآثار الجانبية، وبطبيعة الحال، إذا انقلبت حياتك بسبب الأعراض المنهكة ، فقد يتبعها الاكتئاب.

-قد يكون لديك مجموعة متنوعة من هذه الأعراض الأخرى

يمكن لـ COVID أن يعطل كل جزء من جسمك تقريبًا، بحسب ما يقول مركز السيطرة على الأمراض فيمكن أن تؤثر تأثيرات الأعضاء المتعددة على معظم، إن لم يكن كل، أنظمة الجسم بما في ذلك وظائف القلب والرئة والكلى والجلد والدماغ.

ويبلغ المرضى عن استمرار فقدان حاسة الشم أو التذوق، والدوخة عند الوقوف، وألم الصدر، وخفقان القلب، والسعال، وآلام المفاصل أو العضلات، والحمى، ومشاكل التنفس، والإغماء، والعمى، ومجموعة متنوعة من المشكلات الأخرى.