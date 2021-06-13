أول صور لـ ابنة هيفاء وهبي بعد العملية الجراحية: «بقيت أحسن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لقطات مصورة لها ضمن برنامج «et بالعربي»، عقب إجراء العملية الجراحية الأخيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وأظهرت اللقطات المصورة، إجراء العملية بالأنف؛ إذ بدت بالشاش والقطن، مدونة: «لكل حدا اتطمن وسأل عني هيدا الشيء كتير بيعني لي الحمدلله أنا صرت أحسن، الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة».

وكانت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نشرت صورة جديدة لها، منذ عدة أيام، وهي على فراش المرض داخل أحد المستشفيات، مرتدية ملابس العمليات، معلقة: «صار موعد عمليتي، دعواتكم» دون أن توضح تفاصيل.

رد فعل هيفاء وهبي

على الرغم من تواجد والدتها الفنانة هيفاء وهبي الملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تجاهلت مرض ابنتها تمامًا، ففي ظل معاناة الأخيرة، شاركت متابعيها عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بعدة صور مختلفة، دون الإشارة إلى زينب، أو توجيه رسالة لها في محنتها.