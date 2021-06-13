طريقة تخزين البامية.. في 7 خطوات «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - تعد البامية واحدة من الأكلات التي تلقى اهتماما واسعا على السفرات المصرية المختلفة؛ إذ تطهى بعدة طرق، وتبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتخزينها، لذلك نقدم لكِ طريقة تخزين البامية داخل المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تخزين البامية

- تنظيف البامية جيدا.

- وضعها في ماء مغلي، وغليها جيدا.

- ثم وضعها في ماء مثلج.

- تقلبيها جيدا.

- ثم وضعها في مصفاة.

- تنشيفها بشكل جيد.

- ثم وضعها داخل كيس التخزين.

طريقة عمل البامية الويكا

مقادير عمل البامية الويكا

كيلو بامية

ثمرة بصل

2 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة كزبرة خضراء

طماطم

فلفل حار

ملح وفلفل

رشة بهارات

مرقة

3 ملعقة كبيرة ليمون

التقلية

ملعقة كبيرة زبدة

4 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

طريقة تحضير البامية الويكا

- في حلة على النار يوضع زيت مع بصل مفروم وثوم مفروم يترك على النار حتى يحمر.

- تقطع الطماطم وتضاف إلى البصل.

- تقطع البامية حلقات وتضاف إلى الحلة، وتقلب جيدا مع فلفل حار، وكزبرة خضراء بعد أن تشوح جيدا.

- تضاف إليها الشوربة وتترك حتى تنضج البامية.

لعمل التقلية

- توضع زبدة على النار مع الثوم المفروم والكزبرة الجافة.

- بمجرد أن يحمر الثوم ترفع من على النار.

- تضاف التقلية إلى البامية مع عصير الليمون.

تقدم الويكا ساخنة

طريقة عمل البامية بالكاري

500 جرام بامية مقطعة لنصفين

1 ملعقة كبيرة زيت

بصلة مفرومة

فلفل أخضر حار

1 ملعقة صغيرة كاري

ربع ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البامية بالكاري

يسخن الزيت ويضاف البصل ويقلب ليذبل.

يضاف الكاري والفلفل الحار البودرة وتقلب ثم يضاف الفلفل الأخضر.

تضاف البامية والقليل من الماء وتقلب.

تترك لتنضج وتقدم.

طريقة عمل جراتان البامية مع الأرز

مقادير جراتان البامية مع الأرز

بامية

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

أرز

كزبرة خضراء

طماطم

كريمة لباني

لبن

دقيق

سمـنة

بهارات

عصير ليمون

ملح

فلفل

صلصة طماطم

طريقة تحضير جراتان البامية مع الأرز

- افرمي البصل والثوم باستخدام كبة كهربائية ثم ضعيه في طاسة على النار مع قليل من الزيت.

- ضيفي اللحمة المفرومة والبهارات والملح والفلفل وكزبرة خضراء مفرومة وفلفل حار ثم قطعي الطماطم، وضيفيها إلى اللحمة، ثم ضيفي البامية وصلصة الطماطم.

- ضعي سمنة في حلة على النار، ثم ضيفي الأرز والملح والفلفل وغطيها بالماء واتركيها لتغلي.

- في طاجن مدهون رشي قليلا من البقسماط، وضعي فيها الأرز الناضج، ثم ضعي خليط اللحم والبامية، ثم طبقة أخرى من الأرز.

- في حلة على النار ضعي سمنة بنفس مقدار الدقيق وقلبيه جيدا، وضيفي اللبن والكريمة اللباني حتى تثقل ثم ضعيها في الطاجن على الأرز، وأدخليه فرن ساخن حتى يحمر وجهه ثم قدميه.