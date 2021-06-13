طريقة عمل القهوة باللبن.. المكثف والبودرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القهوة باللبن، واحدة من المشروبات اللذيذة، ذات المذاق المميز التي يفضلها الكثير عن القهوة السادة، بالإضافة إلى أنها تعمل كمنشط للجسم ومعزز للطاقة، وتساعد على تعزيز القدرة على العمل.

ويرصد «هن» في السطور التاية طريقة عمل القهوة باللبن بالخطوات:

القهوة باللبن

القهوة باللبن على الطريقة الفرنسية، من الأنواع المُحببة لدى الكثير، خاصة من يفضلون الحليب في مشروباتهم المُفضلة.

المقادير

لتر الحليب سائل

كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من القهوة

3 ملاعق كبيرة من السكر

عود من القرفة

طريقة عمل القهوة باللبن

في وعاء صغير، اذيبي القهوة والماء معًا.

ضعي خليط القهوة والماء على النار حتى يغليان.

صفي القهوة بالمصفاة، ثم ضيفي لها القرفة ونصف كمية السكر مع التقليب على نار متوسطة الحرارة.

ضعي الحليب في وعاء آخر، وضيفي الكمية الأخرى من السكر إليه.

ضعي الحليب المُحلى على النار حتى يسخن دون أن يغلي.

ضيفي الحليب في فنجان التقديم حتى منتصفه، ثم ضيفي القهوة لملئه، ويقدم ساخنًا.

القهوة باللبن البودرة

يفضل العديد من الأشخاص تناول القهوة باللبن البودرة، فهي من الوصفات الشائعة لدى الكثير.

مقادير القهوة باللبن البودرة

3 ملاعق كبيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

نصف ملعقة صغيرة من السكر

كوبان ونصف من الماء

طريقة عمل القهوة باللبن البودرة

ضعي الماء على نار عالية الحرارة، واتركيها حتى تغلي.

ارفعي الماء من على النار فور الغليان.

ضيفي القهوة، والحليب، والسكر.

حركي المكونات جيدًا على نار هادئة إلى أن تذوب وتغلي القهوة.

القهوة باللبن المكثف

يمكنك تحضير القهوة باللبن المكثف، بدلا من الطريقة التقليدية.

المقادير

كوبان من الماء

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقتان كبيرتان من القهوة

ملعقتان كبيرتان من الحليب المكثف المحلى

طريقة القهوة باللبن المكثف

في وعاء القهوة، اخلطي الماء، والقهوة والسكر معًا.

امزجيهما جيدًا على النار حتى تغلي.

ضيفي الحليب المحلى المكثف في فناجين التقديم، ثم ضيفي القهوة الساخنة دون تقليب، وتقديمها مباشرة.

دراسة توضح خطورة الإفراط في تناول القهوة

على الرغم من مذاق القهوة الرائع وفوائدها، إلا أن هناك دراسة أجراها مجموعة من العلماء الأمريكيين، أكدت أن استهلاك كميات مفرطة من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما أكثر بـ3 أضعاف لدى من يعانون من ارتفاع ضغط العين.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 120 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 39 و73 عامًا، وأشار المشرفون عليها إلى عدد المشروبات المحتوية على الكافيين التي يشربونها يوميا، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الكافيين التي تناولوها وفي أي حصص.

وأثبتت الدراسة أن ربع المتطوعين ممن لديهم أعلى قابلية وراثية للإصابة، ارتفع لديهم خطر الإصابة بالجلوكوما أو ما يعرف بـ المياه الزرقاء، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وأوضحت الدراسة، أن استهلاك أكثر من 480 مللي جراما من القهوة يوميا ما يعادل تقريبا 4 أكواب من القهوة ساهم في ضغط العين بمقدار 0.35 ملم من الزئبق، مع وجود مخاطر وراثية عالية، وأن استهلاك حوالي 3 أكواب من القهوة يوميا زاد من خطر الإصابة بالجلوكوما بنسبة 3.9 مرة، مقارنة بأولئك الذين شربوا القليل من الكافيين أو بدون كافيين.