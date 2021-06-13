طبيب يحذر هذا النوع من الجرجير: يسبب فشل كلوي وأمراض السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجرجير خضار أساسي على طاولة الكثير، خلال وجبتي الإفطار والغداء؛ إذ أنه غني بالحديد والمعادن، ويُفضل العديد تناوله بجانب وجبات الخضروات المطبوخة، والأسماك، والمشاوي، ومع الفول والفلافل والجبن في الصباح.

ويعد الجرجير أساسيا على طاولتك؛ نظرا لفوائده الغذائية والصحية، فضلًا عن الفوائد التجميلية كترطيب البشرة وإطالة الشعر.

وعلى الرغم من فوائده المتعددة إلا أن سوء طريقة زراعته، قد يجعله مادة سامة تؤدي بك للمخاطر الصحية والأمراض.

احذر هذا النوع من الجرجير

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، من تناول الجرجير ذا الأوراق الطويلة والعريضة، والحجم الأكبر من المعتاد، مشيرًا إلى أن هذا النوع يعني ري هذا الخضار بمياه الصرف الصحي خلال مرحلة زرعه.

وقال أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، خلال حديثه لـ «هُن»: «الجرجير الفاسد هو اللي اتروى بمياه صرف صحي مليانة ميكروبات، ومواد كيماوية لسرعة توقيت حصاده وجعله أكبر حجمًا».

وتابع «حسونة»: «النوع ده خطر جدًا، وبيتميز بأن حجمه طويل عن المعتاد، وأوراقه عريضة وطويلة عن المعروف».

أما عن مخاطر تناول هذا النوع من الجرجير، أكد الدكتور حسن حسونة، أنه يسبب العديد من المخاطر والأمراض الصحية، بسبب العناصر الكيماوية والملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحي، التي على رأسها الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، مثل سرطان الكبد، فضلًا عن الإصابة بالفشل الكلوي.

وأوضح الطبيب أن هذا النوع من الجرجير يسبب أيضا أمراضا «بالجهاز التنفسي، والحساسية».

وحذر أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، من شراء خضار الفجل أيضًا الذي يتميز بالحجم الأكبر عن المعتاد، مؤكدًا أن مثل الجرجير أيضا في مخاطره.

وقال «حسونة»: «برده الحجم الأكبر من الفجل معناه الري بمياه الصرف الصحي، وبالتالي بيسبب نفس المخاطر الصحية».