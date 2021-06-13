الامارات | الكاميرات ترصد حيواناً نادراً في غابة إندونيسية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرات ترصد حيواناً نادراً في غابة إندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة البيئة والغابات الإندونيسية إن الكاميرات رصدت اثنين من عجول الخرتيت من نوع وحيد القرن الجاوي النادر في مارس في حديقة وطنية إندونيسية على الطرف الغربي لجزيرة جاوة.

وذكرت الوزارة في بيان إن هذا هو أول ظهور هذا العام لعجول من النوع المهدد بالانقراض حديثة الولادة في شبه جزيرة حديقة أوجونج كولون الوطنية.

ورصدت الكاميرا أولا أنثى صغيرة من وحيد القرن، والدتها تدعى أمبو، في منتصف شهر مارس، وهذه هي ثاني وليدة لأمبو، بعد أن وضعت صغيرا عام 2017.

أما العجل الثاني الذي رصدته الكاميرات فهو ذكر يقدر عمره بنحو عام واحد. وتم تصويره في آذارمارس أيضا مع والدته بالاساري.

وقالت الوزيرة سيتي نوربايا بكار: "إن ولادة عجول (الخرتيت) في حديقة أوجونج كولون الوطنية أظهرت أن سياسة الحماية الكاملة لموائل وحيد القرن في جاوة في الحديقة الوطنية نجحت في جعلها تتكاثر بشكل طبيعي".

ومع ولادة عجلين هذا العام والعام الماضي، يوجد الآن 73 وحيد قرن جاوي - 40 ذكرا و33 أنثى - في الحديقة الوطنية، وفقا لبيانات الوزارة.

يشار إلى أن إندونيسيا هي موطن لنوعين من إجمالي خمسة أنواع من الخرتيت في العالم، هما الخرتيت الجاوي والخرتيت السومطري. وجدير بالذكر أن النوع الأخير هو الخرتيت الآسيوي الوحيد ذو القرنين.

وتم إدراج النوعين على أنهما مهددان بشدة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للأنواع المهددة، حيث تقلصت أعدادهما بسرعة بسبب الصيد الجائر بسبب قرونهم الثمينة وفقدان الموائل.

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