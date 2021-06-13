الامارات | موسكو تغري المواطنين بالتطعيم ضد كورونا بسيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تغري المواطنين بالتطعيم ضد كورونا بسيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلجأ السلطات في العاصمة الروسية، موسكو، إلى وسائل غير عادية لإقناع المواطنين بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسط تزايد معدلات العدوى بشكل سريع.

وكتب عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين في مدونته اليوم الأحد أنه من بين هؤلاء، الذين يتلقون اللقاح للمرة الأولى، سيتم إجراء قرعة باليانصيب على خمس سيارات أسبوعيا حتى منتصف يوليو المقبل".

وأكد العمدة "بالطبع، الجائزة الرئيسية لهؤلاء الذين يتلقون التطعيم، ليس سيارة- إنه صحتكم".

ويتم منح المواطنين كبار السن في موسكو بالفعل شهادات إهداء، عندما يتلقون التطعيم ضد الفيروس.

وسجلت السلطات في العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، حوالي 7700 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة منذ نهاية ديسمبر الماضي، لتمثل نصف إجمالي حالات الإصابة الجديدة في روسيا وهي 14 ألفا و700 حالة جديدة.

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