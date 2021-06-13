الامارات | طفل مشترك ببرنامج «ذا فويس كيدز» يفتح رأس زميله بأداة حادة والشرطة تبحث عنه بتهمة «شروع في القتل»

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل مشترك ببرنامج «ذا فويس كيدز» يفتح رأس زميله بأداة حادة والشرطة تبحث عنه بتهمة «شروع في القتل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة صدمت الرأي العام في مصر، اعتدى طفل مشترك ببرنامج المسابقات «ذا فويس كيدز»، على زميله بآلة حديدية، ما أدى لكسر جمجمته وإدخاله إلى العناية المركزة، حيث يرقد فيها بين الحياة والموت.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بما فعله الطفل، معاذ عيسى، الذي اشتهر بعد مشاركته في «ذا فويس كيدز»، بعدما اعتدى على زميله بالضرب.

وكشفت شيماء حجازي والدة الطفل حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عاماً في حديث لـ«العربية.نت» عن أن الطفل معاذ عيسى، اعتدى على نجلها بآلة حديدية على رأسه، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، إذ دخل جزء من آلة حادة في رأسه ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته.

وأكدت أن ابنها يرقد الآن في العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته خطرة وغير مستقرة رغم إجراء العملية.

وعن الواقعة، أوضحت الأم الملتاعة أن الطفل الجاني معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، وقد تحرش بنجلها بكلمات صعبة محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه.

وأضافت أن الطفل الجاني فر هارباً عقب الحادث، فيما نقل ابنها لإجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه.

فيما بدأت بدورها الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، محاولة عبر تحرياتها الوصول للطفل الجاني بتهمة «الشروع في القتل».

ولفتت الأم إلى أن الطفل معاذ معروف في المنطقة بافتعال المشكلات مع زملائه وأصدقائه والتعالي عليهم، خاصة بعد شهرته إثر مشاركته في برنامج المسابقات الشهير.

يشار إلى أن الطفل معاذ عيسى كان انضم إلى «ذا فويس كيدز» بموسمه الثالث في 2020، ووقتها ظهر يغني للفنان أحمد عدوية أغنية «عيلة تايهة»، ونال إعجاب المدربين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، وخرج عيسى من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.

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