Gua Sha  الـ«غوا شا» لتدليك وشد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - ما رأيك بأن تتعرفي اليوم على جديد تقنية «غوا شا» Gua sha لـ العناية بالبشرة، بعد أن أصبحت موضة رائجة جداً مؤخراً في عالم الجمال، بفضل فعاليتها في منح البشرة النضارة والتوهج المثاليين.. تعرفي على فوائدها أكثر، وكيف يمكنك استعمالها في المنزل.

الـ«غوا شا» لتدليك وشد البشرة

بيروت | ميرنا عبّاس Mirna Abbas

ما هي تقنية «غوا شا» Gua Sha؟

هي تقنية موجودة في الطب الصيني البديل، وتعد شكلاً من أشكال التدليك الذاتي بلطف، باستخدام أحجار طبيعية مثل حجر اليشم. تعمل على تحسين البشرة وإزالة السموم من الجسم، كما تساعد في زيادة تدفق الدورة الدموية، وإعادة إنتاج الكولاجين الطبيعي في الوجه.

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ما هي فوائد الـ Gua Sha الجمالية؟

فوائد الـ Gua Sha الجمالية

تقوم هذه التقنية على تدليك الوجه بطريقة خاصة، تسمح بتعزيز نشاط الأنسجة الليمفاوية، التي بدورها تخلصك من السموم. وهذا الأمر يساعدك في الحصول على بشرة صحية، إليك فوائدها:

• تعزز التصريف الليمفاوي:

ودّعي انتفاخ الوجه ومنطقة محيط العينين. يقول الخبراء: «إن استعمال الـ Gua Sha يساعد على تحفيز الجهاز الليمفاوي للتخلّص من احتباس الماء عن طريق إطلاق السوائل والسموم من خلال الجهاز الليمفاوي، ما يجعل بشرتك متوهجة وملساء».

• تنشّط الدورة الدموية:

ببساطة، هناك معادلة واضحة، فتنشيط الدورة الدموية يعني المزيد من تدفق الدم، وهذا يعني بشرة صحية شابة.

• تخفف التوتر:

تقوم أداة الوجه هذه بتدليك العضلات، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الفكين والخدين والجبين، ومع استعمالها ستبرز هذه العضلات بشكل واضح ولافت. كما يمكن استخدامها في أماكن أخرى من الجسم لنحته.

• مكافحة الشيخوخة:

تحفز أداة الـ Gua Sha إنتاج الكولاجين، وقد تقلل من ظهور الخطوط الدقيقة بمرور الوقت. (حتى أن بعض الخبراء يشيدون بها ويقولون إنها قد تكون أفضل من البوتوكس).

• تشد البشرة:

مع الدوام على استعمالها وتقديمها لهذه الفوائد، تعمل الغوا شا على شد ورفع البشرة.

• من مميزاتها:

تساعد على التقليل من الهالات السوداء والبقع الداكنة، إذ إن البشرة كلما كانت تعمل بشكل مستمر على إنتاج الكولاجين وتنشيط الدورة الدموية، كلما نشطت وحاربت مشاكلها بوقت أسرع.

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كيفية استعمالها

كيفية استعمال الـ Gua Sha

• جهزي بشرتك: أولاً، ضعي زيت الوجه أو الكريم الخاص بك على بشرة نظيفة، وكذلك رقبتك وكتفيك.

• العنق والكتفين: بدءاً من مؤخرة العنق، حركي الأداة برفق إلى الأعلى ثم إلى الأسفل، باستخدام الجانب المنحني من حجر Gua Sha، ثم حرّكي بضربات إلى الأسفل، واسحبي الحجر عبر الجزء العلوي من الكتفين. يمكنك عادة استخدام المزيد من الضغط، لأن الرقبة والكتفين يميلون إلى تحمل الكثير من التوتر. ومع ذلك، عند الانتقال إلى الجزء الأمامي من الرقبة، قومي بضربات أخف.

• خط الفك: استخدمي الجانب المنحني مرة أخرى، مرري الحجر بضربات بطيئة، وقومي بالتدليك من الذقن حتى الأذن.

• الخدين: اقلبي الحجر إلى الجانب المسطح، وحركي في الضربات الخارجية عبر الخد، مع إمساكه من الزاوية لتكبير مساحة السطح.

• تحت العينين: حركي الحجر برفق للخارج تحت العينين باتجاه الصدغين.

• الجبين: مرري النهاية المسطحة للحجر من الحاجب إلى خط الشعر. قومي بعمل منطقة العين الثانية، أخيراً دلكي من أسفل خط الحاجب مباشرة وانتقلي إلى خط الشعر.

• أخيراً، اشربي كوباً من الماء، واستمتعي بالإشراقة الفورية التي ستلاحظينها

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