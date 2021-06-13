للعروس: عطور برائحة جوز الهند

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - تُعد رائحة جوز الهند من الروائح الرائعة المفضلة لدى الكثير من السيدات، إذ إنها رائحة متنوعة ومتعددة الاستخدامات، ويمكن أن تتراوح عطور جوز الهند من الحلو والفواكه إلى الشاطئية والمائية إلى الجريئة والرائعة.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على عدة عطور برائحة جوز الهند تناسب العرايس في فصل الصيف، من أفضل الماركات العالمية، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة مثيرة وجذابة.

عطر دولتشي أند جابانا Dolce & Gabbana

عطر دولتشي أند جابانا Dolce & Gabbana

إذا كنت تبحثين عن عطر أنيق وجذاب بين ماركات العطور، يمكنك الاستعانة بعطر دولتشي أند جابانا dolce & gabbana، إذ يدخل في تركيب هذا العطر نفس مكونات القهوة الراقية كجوز الهند، وحليب اللوز، وخلاصة الفانيليا، وأهم ما يميز هذا العطر أنه يمنح من يستخدمه إحساساً بالانتعاش.

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عطر Eau Des Jardins من كلارنسClarins

عطر Eau Des Jardins من كلارنسClarins

إذا كنت ترغبين في استخدام عطر ممتع ومنعش في وقت واحد، يمكنك الاستعانة بعطر Eau Des Jardins من كلارنس Clarins، فهو أحد العطور النهارية المثالية الخفيفة، إذ يتمتع بنكهة الفواكه.

كما يتميز عطر كلارنس بأنه يستمر لفترة طويلة خلال أوقات النهار، وذا تأثير طويل الأمد، ويحمل لمسة جمالية من النعناع، بالإضافة إلى كل من جوز الهند والباتشولي.

عطر ALLURE من شانيل Chanel

عطر ALLURE من شانيل Chanel

لإطلالة هادئة وأنيقة، يمكنك اعتماد عطر ALLURE من شانيل Chanel، فهو أحد العطور الشرقية، التي يمكن أن تمنح للمرأة جاذبية خاصة.

ويدخل في تركيبة هذا العطر الجذاب، كل من زهر العسل والورد والماغنوليا والفاوانيا بقلب العطر، بينما تتكون القاعدة من الفانيليا وجوز الهند، وتحتوي مقدمة العطر على الكباد.

عطر Ultraviolet Man من باكو رابان Paco Rabanne

عطر Ultraviolet Man من باكو رابان Paco Rabanne

إذا كنت تبحثين عن عطر مميز ولطيف، يمكنك اعتماد عطر Ultraviolet Man من باكو رابان، إذ يدخل في تركيبه عدة مكونات رائعة ومنها النعناع وجوز الهند والعنبر، وأهم ما يميز هذا العطر أنه يعطي رائحة أنيقة وقوية، ويتميز بأنه يناسب الجنسين.

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