كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - تلعب تسريحات الشعر دوراً مهماً في إظهار جمال المرأة، ولأن الفنانة المصرية دينا الشربيني تعرف تماماً كيف تظهر بالأسلوب المناسب لشخصيتها وبشكل بسيط بعيداً عن التكلف، نرصد لكنَّ أبرز إطلالاتها بتسريحات الشعر المختلفة؛ لتخترن منها أفكاراً تليق بمختلف إطلالاتكن.. فشاهدن معنا هذه الخيارات.



تسريحات شعر من وحي دينا الشربيني :





دينا الشربيني بالشعر الكيرلي

دينا الشربيني بالشعر الكيرلي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعشق دينا الشربيني تسريحة الشعر الكيرلي، ونجدها تطل بها في مختلف المناسبات ومع مختلف ألوان الشعر، فهي حقاً تليق بها وتُظهر جمالها، وفي أبرز الإطلالات اعتمدت لون الشعر الأشقر وتركته منسدلاً على الكتفين لمظهر صيفي مميز وعفوي، وفي مظهر مناسب للحفلات المختلفة قامت دينا الشربيني في إحدى إطلالاتها على السجادة الحمراء برفع بعض الخصلات من الجزء العلوي للشعر وتركته منسدلاً على كتفيها لمظهر بسيط وشبابي يليق بمختلف المناسبات.

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دينا الشربيني بالشعر المنسدل بأسلوب ناعم

دينا الشربيني بالشعر المنسدل بأسلوب ناعم -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة عملية لافتة ظهرت دينا الشربيني بتسريحة الشعر المنسدل على الكتفين بأسلوب ناعم باللون البني الداكن، لمظهر مناسب للإطلالات العملية واليومية لخيار مميز وأنيق.

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دينا الشربيني بالويفي العريض

دينا الشربيني بالويفي العريض -الصورة من حسابها على الانستغرام



يضفي الشعر الذي يحتوي على تموجات خفيفة الكثير من الأنوثة والأناقة على الإطلالات المختلفة، وتعتبر تسريحة الشعر الويفي العريض من التسريحات الرائجة التي تُكسب الشعر كثافة وحيوية، فطبقيها بأسلوب دينا الشربيني لخيار لافت وأنثوي يليق بجميع إطلالاتك.

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دينا الشربيني بتسريحة الريترو

دينا الشربيني بتسريحة الريترو -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعد تسريحة الريترو من أجمل التسريحات الكلاسيكية وأكثرها انتشاراً، كما تتميز بأنها يمكن اعتمادها مع الشعر الطويل والقصير، وتلائم ألوان الشعر كافة، لذا اختارتها دينا الشربيني في مسلسلها الرمضاني "قصر النيل" بالشعر البني ذي الخصلات النحاسية، واعتمدت قبعة كلاسيكية بُنية لتكمل جمال مظهرها.

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الويفي للشعر القصير من دينا الشربيني

الويفي للشعر القصير من دينا الشربيني -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعتبر تسريحات الويفي للشعر القصير من أبرز الصيحات الجمالية في عالم التسريحات والعناية بالشعر؛ نظراً لما تمنحه من جمال وعصرية لإطلالتكِ، بطابعها الجريء والأنثوي، مما يجعل من صاحبة هذه التسريحة حالة فريدة ذات لمسة خاصة تبرز جمالها.



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