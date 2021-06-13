كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - تبحث كل عروس عن إطلالة مميزة تجمع بين العصرية والرقيّ في ليلة زفافها، ومع ظهور العديد من صيحات الموضة في عالم تصميم فساتين العرائس، أصبح من الصعب اختيار التصميم الأكثر جاذبية وعصرية.

وقد لاقت موضة الفساتين المزينة بالورود رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، سواء في تصميم فساتين السهرات أو فساتين العرائس.



في هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" فساتين عروس مزينة بالورود لعروس 2022:



فستان عروس مزين بالورود من Claire Pettibone

فستان عروس مزين بالورود من Claire Pettibone



قدمت ماركة Claire Pettibone العديد من التصاميم الراقية والجذابة لفساتين عروس مزينة بالورود لموسم 2022، أعجبنا منها هذا الفستان الراقي المُصمم من قماش التول الأبيض.

وصُمم الفستان بتوب ذي أكمام طويلة من التول المُطرز بالدانتيل، مع ورود بدرجات اللون الوردي وفروع الأشجار على الصدر، فيما صُمم الخصر من الدانتيل.

وجاءت تنورة الفستان بتصميم A line طويل، ومزينة بالورود، مع ذيل أطراف مزينة بالدانتيل الأبيض.

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فستان عروس مزين بالورود من إيلي صعب Elie Saab

فستان عروس مزين بالورود من إيلي صعب Elie Saab



لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية بفساتين زفاف مزينة بالورود، قدم مُصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab، هذا التصميم المميز لفستان أبيض مُزين بالورود المٌطرزة.

وصُمم الفستان من توب بأكمام طويلة بقماش التول الأبيض، ومُطرزاً بالخرز الأبيض والترتر الفضي، إضافة إلى الورود البيضاء بأحجام مختلفة، مع حزام رفيع على الخصر، فيما جاءت التنورة بتصميم A line طويل منفوش، مع تطريز بالورود البيضاء والخرز الأبيض.

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فستان عروس مزين بالورود من Halfpenny London

فستان عروس مزين بالورود من Halfpenny London



لإطلالة أكثر نعومة وبساطة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي من ماركة Halfpenny London، لفستان عروس أبيض صُمم من توب بدون أكمام مع تنورة ماكسي طويلة، مع كب قصير مُطرز بالورود البيضاء بأحجام وأشكال مختلفة.

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فستان عروس مزين بالورود من Amelia Casablanca

فستان عروس مزين بالورود من Amelia Casablanca



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر جرأة وعصرية بفستان عروس مزين بالورود، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان عروس من ماركة Amelia Casablanca، صُمم من قماش الساتان باللون الأوف وايت، وتزين بالورود الصفراء.

وصُمم توب الفستان من قماش التول المُطرز بالورود الصفراء كبيرة الحجم، مع البتلات الخضراء، فيما جاءت التنورة بتصميم A line طويل منفوش، مع ذيل طويل منسدل.

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