Floral Prints تصاميم مورّدة لصيف منعش 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - لا يمكن أن يحل موسم الصيف دون أن ترافقه موضة التصاميم الموردة، التي تبرز في كل سنة لتفرض نفسها بشكل كبير على عالم الموضة. هذه الموضة التي لم تعد حكراً على موسم الصيف فقط، بل امتدت لتشمل فصل الشتاء أيضاً، لتصبح صيحة معتمدة في كل المواسم. لذا تعرفي هذا الصيف، إلى أبرز من قدم هذه الموضة من مصممين عالميين، وكيف يمكن أن تنسقيها بالطرق الصحيحة.

Floral Prints

بيروت | ساره مرتضى Sara Mortada

Flashback

Flashback

تتميز موضة التصاميم المنقشة بظهور الورود الملونة عليها بشكل لافت، سواء أكانت ناعمة وصغيرة، أو كبيرة، والتي تعرف في عالم الموضة بالـ Blossom. وفي فصل الصيف عادةً ما تبرز الورود الناعمة الصغيرة على الأزياء ذات الألوان الحيوية، فتمنحها رونقاً خاصاً وأسلوباً حيوياً جميلاً.

ويُعتقد أن مطبوعات الأزهار قد نشأت في الشرق، حيث جلب التجار الأوائل من الشرق حريراً جميلاً مطبوعاً بتصاميم أزهار غريبة، وقاموا ببيعها بأسعار عالية جداً.. وهذه الزهور لها بتلات كبيرة ذات ألوان زاهية وأشكال جميلة.

تستمر الأقمشة الزهرية في كونها جانباً مبدعاً من الموضة، بدءاً من أزهار الكركديه التي تتفتح على قميص هاواي، إلى المطبوعات المشرقة والجريئة المنتشرة عبر فستان أنيق من ديان فون فرستنبرغ Diane Von Furstenberg. هذه الفكرة المتنوعة موجودة لتبقى، ولا يسعنا الانتظار لنرى ما يخبئه المستقبل لها!

تابعي المزيد: Bubble Gum Pink إطلالات مرحة باللون الزهري

Designers with Floral Print

Designers with Floral Print

برزت هذه الصيحة في موسم ربيع وصيف 2021 لدى دار إيلي صعب Elie Saab الذي قدمها بأسلوب بارز وكبير. بدورهما، قدم كل من فندي Fendi واليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi أيضاً نقشة الورود الناعمة في أزيائهما. وفعلياً، ما لاحظناه أن أغلبية الدور الإيطالية تحب هذه النقشة بشكل كبير، وأغلب المصممين الإيطاليين يعتمدونها في أزيائهم وإكسسواراتهم.

فضلاً عن ذلك، برزت هذه الصيحة لدى بورا أكسو Bora Aksu وأندرو جي أنAndrew GN وبلومارين Blumarine وكلوي Chloe وايرديم Erdem وجيورجيو أرماني Giorgio Armani الذي قدم البدلات الكلاسيكية بنقشة الورود بأسلوب ناعم وألوان باستيلية هادئة. أليس أند أوليفيا Alice + Olivia أيضاً قدمت مصممتها ستايسي بيندت Stacey Bendett مجموعة أتت بأغلبها من الورود الجميلة الصيفية. كذلك الحال مع كريستيان ديورChristian Dior وسيلين Celine وكلوي Chloe.

تابعي المزيد: Travel Essentials أساسيات السفر حسب وجهتك

Tips to Style it

Tips to Style it

لا تظني أن ارتداء النقشة الوردية هو بالأمر السهل، بل على العكس، إذ تتطلب منك دقة في الاختيار ومعرفة في التنسيق، لأن أقل خطأ سيظهرك بأسلوب مبتذل. لذا إليك النصائح الأساسية لارتدائها بالطرق الصحيحة.

لا تمزجي الأزياء ذات النقشة الوردية مع إكسسوارات من ذات النقشة، أو من نقشة مختلفة، لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به.

اختاري إكسسوارات محايدة، التي ستظهر بأسلوب ناعم مع هذه الصيحة.

لا تكثري من المجوهرات، لكي لا تشتتي النظر عن النقشة الأساسية.

في حال كنت نحيفة وطويلة، فننصحك باعتماد النقشة الوردية البارزة التي ستليق بك حتماً.

أما في حال كنت صاحبة جسم ممتلئ، فإياك واعتماد النقشة الكبيرة، ولا حتى الصغيرة، بل اتجهي نحو الحجم المتوسط التي ستناسبك أكثر.

يمكنك تنسيق هذه الفساتين بأسلوب كلاسيكي مع الكعب العالي، أو بأسلوب عصري من خلال اعتماد السنيكرز معها.

في حال لم تتجرأي على ارتداء هذه الصيحة في أزيائك، فننصحك بأن تبدأي كخطوة أولى باعتماد الإكسسوارات الموردة مع أزيائك المحايدة، وهكذا ستعتادين على هذا الطابع تدريجياً.

تابعي المزيد: تعرفي على آخر موضة ملابس البحارة لصيف 2021