20 Summer Essentials قطع أساسية في خزانتك الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - يحمل كل موسم جديد صيحاته المتنوّعة والغنيّة التي قد تختلف عن صيحات المواسم التي سبقته أو قد تكون مكمّلة لها. وأمام هذا التنوّع الموسمي والابتكار في تقديم تصاميم تلائم أجواء كل موسم، تبقى هناك بعض القطع التي لا يمكنك أن تغيّبيها عن خياراتك.

ولصيف 2021، جاءت المجموعات غنيّة ومبتكرة، إلا أن خزانتك لن تكتمل في غياب بعض الأزياء والإكسسوارات التي تُعتبر أساسية في إطلالاتك الصيفية.



بيروت | رولا زعزع عيّاد Roula Zaazaa Ayad





1 The Shirt Dress



الفستان القميص هو زيّ صيفي كلاسيكي فضفاض، مريح وأنيق في الوقت نفسه. وهو من الملابس التي تناسب مشاويرك الصيفية على اختلافها، خاصة أنه متوافر بأطوال مختلفة وألوان متنوّعة تناسب كافة الأذواق. بإمكانك أن تنسّقيه مع حذاء بكعب عالي لإطلالة أنثوية راقية، أو أن تحافظي على لمسته العصرية من خلال انتعال حذاء مسطّح بتصميم

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2 Jumpsuit



ستجدين الجمبسوت في مجموعات ربيع وصيف 2021 على شكل شورت قصير أو سروال طويل، بأكمام نصفية أو من دون أكمام. هو من التصاميم العملية التي يمكنك أن تتألقي بها في مختلف المناسبات، مع حذاء رياضي للجمبسوت العصري، أو مع حذاء Pump للجمبسوت الكلاسيكي الراق

3 Boyfriend Jeans



في فصل الشتاء يطغى تصميم الجينزات الضيّقة على المجموعات، في حين نجد الحاجة في فصل الصيف إلى القصّة الواسعة تجنّباً للشعور بالحرّ ورغبة في الحصول على إطلالة شبابية مريحة. اختاري جينز Boyfriend بلون أزرق زاهي وابتعدي عن الألوان الداكنة لتُحاكي أجواء الصيف المنعشة.



4 White Sneakers



الحذاء الرياضي حاضر في مختلف المواسم، فهو لم يعد إكسسواراً حصرياً للنوادي الرياضية والتمارين البدنية، بل بات حاجة في خزانة كل سيدة لتزيين إطلالاتها السبور- شيك. ولموسم الصيف، يتصدّر الحذاء الرياضي باللون الأبيض مجموعات الأحذية بفضل قدرته على إضفاء المزيد من الانتعاش على الإطلالات.

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5 Denim Jacket



نادراً ما تغيب سترة الدنيم عن خزانة السيدة مهما كان أسلوبها في الأزياء. فهي قطعة مكمّلة للإطلالة، يمكن تنسيقها مع سراويل الجينز كما الفساتين، وهي متوافرة بمختلف التصاميم والألوان. إذا كنت ترغبين بتمضية يوم كامل في الجبل، فإن سترة الجينز ستكون مثالية للصباحات الباردة.



6 Midi Skirt



إذا كنت من اللواتي لا يخترن التنانير القصيرة لجرأتها، وتشعرين بأن التنانير الطويلة لا تناسبك، فهذا التصميم من التنانير المتوسطة الطول هي الخيار الأنسب بالنسبة إليك. تمنح الإطلالة الكثير من الدلال والرقة، بإمكانك تنسيقها مع توب قطنية، مع قميص أو مع توب مصنوعة من الدانتيل لإطلالة مفعمة بالأنوثة.



7 Striped Top



الأزياء المخطّطة هي المرادف الأول لفصل الصيف، فهي مستوحاة من عالم البحار وأجوائه المنعشة. والقطعة الأبرز التي يجب أن تحتوي عليها خزانتك الصيفية، هي التوب المخطّطة، بخطوط أفقية أو عمودية، والتي يمكنك تنسيقها مع الجينز أو التنورة حسب مناسباتك

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8 Flip-Flop



من أكثر تصاميم الأحذية التي تحتاجين إليها في فصل الصيف، فحذاء الـFlip-Flop عمليّ جداً، يمنحك شعوراً بالراحة وحريّة التنقّل في مشاويرك النهارية. بعض التصاميم جاءت بسيطة وعصرية، تناسب الشاطئ والأزياء الكاجوال، فيما تصاميم أخرى جاءت أنيقة ومرصّعة بالأحجار وهي مناسبة للفساتين والمشاوير المسائية.





9 Ankle Strap Sandal



من التصاميم الكلاسيكية التي لا تغيب عن خيارات أي سيدة، فالصنادل ذات الكعب العالي والتي تًعقد عند الكاحل هي قطعة إكسسوار أساسية لمناسباتك الرسمية. يمكنك أن تختاريه بألوان منعشة تلائم أجواء هذا الموسم، أو أن تحافظي على خيارات كلاسيكية مع ألوان حيادية كالأسود أو الأبيض أو النيود.

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10 Tote Bag



حقيبة Tote ليست صيحة تبرز وتغيب، فهي قطعة إكسسوارات تحتاجين إليها ضمن مجموعات الحقائب التي تبتاعينها. حجمها عمليّ وتصميمها أنيق، تناسب إطلالاتك الرسمية والسبور-شيك على حد سواء. وكان لافتاً في مجموعات صيف 2021، تنوّع الخامات التي دخلت في صناعة هذه الحقائب بالإضافة إلى لوحة الألوان الغنيّة التي زيّنتها.



11 White Pants



على رغم تنوّع الألوان المنعشة والباستيلية التي تزيّن مجموعات الصيف، يبقى للون الأبيض قدرته على إضفاء نقاء وصفاء على إطلالاتك. وقد لفتتنا تصاميم السراويل البيضاء لهذا الموسم، والتي جاءت بقصّات واسعة ومريحة، وبقصّات أخرى ضيّقة تتميّز بلمستها الكلاسيكية.

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12 T-Shirt Dress



يأتي تصميم هذا الفستان على شكل توب طويلة، مصنوعة من القطن في أغلب الأحيان، وهو تصميم عملي وغير رسمي يناسب ذوات النمط العصري. يمكنك أن تنسّقيه مع حذاء رياضي أو مع باليرين بتصميم ناعم لمشاوير النهار أو غداء مع الأصحاب.



13 The White Shirt



القميص الأبيض هو قطعة لباس كلاسيكية موجودة في خزانة كل سيدة، وما يجعله من أكثر الأزياء حضوراً في إطلالاتها هو سهولة تنسيقه مع أزياء كاجوال عصرية ومع أزياء كلاسيكية راقية. يمكنك أن تجدي القميص الأبيض هذا الموسم بأكمام طويلة أو قصيرة، وبتصاميم بسيطة أو مزيّنة بالكشكش.

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14 Denim Short



سواء كنت تميلين إلى اختيار الأزياء القصيرة أو لا، فإن شورت الجينز سيكون حتماً ضمن الخيارات المتاحة أمامك لصيف 2021. رأينا شورت الجينز بألوان زاهية ومنعشة، بقصّة كلاسيكية بسيطة وقصّات أخرى مزيّنة بالشراريب أو ممزّقة، وهي جريئة أكثر وتناسب الفتيات الشابات.



15 Straw Hat



القبعات المصنوعة من القشّ هي إكسسوار بارز في فصل الصيف، وهذا لا يعني بالضرورة اعتمارها في نزهات البحر والشاطئ، إذ يمكنك أن تختاريها مع إطلالاتك النهارية الكاجوال، وتحمي نفسك من أشعة الشمس الحارقة وتتمتعين في الوقت نفسه بإطلالة عصرية وشبابية لافتة.

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16 Crossbody Bag



تتميز حقائب الـCrossbody بحجمها الصغير والعملي في وقت واحد. يسهل حملها في مختلف الأوقات وهي متوافرة بألوان منعشة لهذا الموسم. يمكنك أن تختاريها مصنوعة من الجلد الطبيعية أو القماش، كما يمكنك أن تتألقي بها في سفراتك.



17 Sunglasses



النظارات الشمسية من أكثر الإكسسوارات التي تحتاجين إليها في فصل الصيف، فهي بالإضافة إلى قدرتها على حماية نظرك من الأشعة الحارقة، تساهم في منح إطلالتك غموضاً جذاباً يلفت الأنظار. اختاري إطاراً يناسب ملامح وجهك، وتجرأي على انتقاء درجات زاهية من لوحة ألوان الصيف المنعشة.

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18 Maxi Dress



لإطلالة مريحة تجنّبك حرّ الصيف، أنت بحاجة إلى أزياء فضفاضة. ولعلّ الفستان الماكسي هو أحد أبرز الخيارات المتاحة أمامك للتألق بإطلالة أنثوية وعفوية في الوقت نفسه. انتعلي حذاء مسطّحاً مع الفستان الماكسي وانعمي بخيار أنيق ومريح.



19 Backpack



ستعودين إلى أجواء المدرسة هذا الصيف مع تصميم حقائب الظهر التي حفلت بها مجموعات الإكسسوارات والتي تنوّعت بأحجامها وألوانها. لا تترددي في شراء حقيبة ظهر بتصميم عصري تزيّنين بها إطلالاتك النهارية وأزياءك العصرية.



20 Lightweight Cardigan



أنت بحاجة هذا الصيف إلى سترة كارديغان مصنوعة من القماش الناعم لتزيد من أناقة مظهرك دون أن تشعري بالحر. فهذه السترة عملية، يمكنك أن ترتديها مع توب قطنية من دون أكمام أو أن تنسّقيها مع فستان مكشوف.

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