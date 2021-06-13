إطلالات جيسيكا عازار بالأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - تتسم إطلالاتها بالكلاسكية الراقية على الرغم من صغر سنها فلقد اتمت الإعلامية الحسناء دراستها الجامعية وحازت مؤخراً على ماستر في العلاقات الدولية. جيسيكا عازار العروس التي تنتظر إتمام ترتيبات زفافها القريب جداً مصرة وبشكل غريب على ارتداء اللون الأسود في معظم إطلالاتها الرسمية فلم برأيكم تحب جيسيكا هذا اللون؟

هناك برأينا ثلاثة اسباب تجعل جيسيكا تغرم بهذا اللون:

هو لون راق وفخم ويخفي العيوب ويليق بكل ألوان البشرة. هو لون رسمي معتمد في المقابلات الجدية والمناسبات الرسمية وجيسيكا محاورة تلفزيونية تستقبل ضيوفاً في برنامج جدي رغم كونه بعيداً عن السياسة. يمكن إضافة شتى انواع الأكسسوارات والألوان ليبدو الزي نفسه في كل مرة جديداً.

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كيف نسقت جيسيكا عازار الأسود مؤخراً بالتعاون ع خبير المشاهير سيدريك حداد؟

ارتدت جيسيكا عازار الفستان الأسود الضيق من الكريب بقصة ميدي ويتميز بأكتاف منسدلة.

الصورة من حساب جيسيكا عازار على انستغرام

ارتدت طقماً أسود من الغيبور فالبلوزة شفافة والسروال يتسم بقصة مستقيمة وذات خصر عال. وتعتمد جيسيكا المكياج البرونزي المائل الى البني.

الصورة من حساب جيسيكا عازارعلى انستغرام

ارتدت جيسيكا عازار فستاناً بياقة قارب ويزدان بأكمام طويلة ويتميز بحزام عريض من الساتان الأسود.

الصورة من حساب جيسيكا عازار على انستغرام

بدت جيسيكا عازا شديدة الأناقة عندما ظهرت في برنامجها الذي تقدمه على شاشة MTV بتاكسيدو من الكريب والساتان ويزدان بصف من الأزرار الكريستالية. اللوك من تنسيق خبير المظهر سيدريك حداد وهو من الكسندر فوتييه.

الصورة من حساب جيسيكا عازار على انستغرام

ظهرت جيسيكا بفستان ميدي يزدان بأكمام منفوخة ويقفل بشريط من الساتان عند العنق ويتميز بقصة ضيقة وبطول ميدي.

الصورة من حساب جيسيكا عازار على انستغرام

أما الإطلالة التي عشقناها فهو فستان بطابع فنتدج يذكرنا بنجمات العصر الذهبي ويتميز بحمالات عريضة وقصة صدر على شكل قلب مقلوب ويتميز بقصة ميدي وهو الطول الذي تحرص جيسيكا على اعتماده.

الصورة من حساب جيسيكا عازار على انستغرام

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