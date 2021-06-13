إطلالات مونوكروم باللون الأبيض لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - تعتمد صيحة المونوكروم على اعتماد أزياء بنفس اللون، ومع الرواج الذي شهده اللون الأبيض في الآونة الأخيرة في عالم الأزياء، قدمت العديد من الماركات العالمية إطلالات مونوكروم أنيقة وراقية باللون الأبيض لصيف 2021.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات مونوكروم باللون الأبيض لـ صيف 2021.

إطلالة مونوكروم باللون الأبيض من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti

إطلالة مونوكروم باللون الأبيض من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti

قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti هذا التصميم الراقي، لإطلالة مونوكروم باللون الأبيض، صُممت من بليزر طويل باللون الأبيض، ذي ياقة عريضة و4 أزرار إغلاق باللون الأبيض، مع توب أبيض ذي رقبة عالية بتصميم بليسيه، وبنطلون أبيض بتصميم كلاسيكي.

وتم تنسيق حزام باللون البيج مع هذه الإطلالة الناعمة، وحذاء مفتوح بدون كعب.

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إطلالة مونوكروم باللون الأبيض من Adeam

إطلالة مونوكروم باللون الأبيض من Adeam

لإطلالة مونوكروم أكثر نعومة باللون الأبيض، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة من ماركة Adeam، وهي إطلالة مكونة من جامب سوت قصير باللون الأبيض صُمم من توب بدون أكمام ذي فتحة صدر مربعة، وأزرار أمامية، مع شورت واسع ذي جيوب كبيرة، مع حزام عريض باللون الأبيض.

أما المعطف فجاء تصميمه بأكتاف منفوشة بتصميم الكشكش، مع أكمام طويلة، وياقة قصيرة.

إطلالة مونوكروم باللون الأبيض من ماكس مارا Max Mara

إطلالة مونوكروم باللون الأبيض من ماكس مارا Max Mara

لإطلالة مونوكروم بيضاء راقية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من ماركة ماكس مارا Max Mara، لبنطلون واسع باللون الأبيض، مع توب أبيض بدون أكمام ذي فتحة صدر على شكل حرف V، إضافة إلى جاكيت قصير ذي أكتاف عريضة وأكمام واسعة وطويلة تتميز بشق أمامي يكشف الذراعين.

إطلالة مونوكروم باللون الأبيض من بيربري Burberry

إطلالة مونوكروم باللون الأبيض من بيربري Burberry

لإطلالة مونوكروم أكثر عصرية باللون الأبيض، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة من ماركة بيربري Burberry، صُممت من جمب سوت ضيق باللون الأبيض، مع قميص أبيض ذي ياقة عريضة، وجاكيت قصير باللون الأبيض جاء مُطرزاً بالترتر الفضي على الجيوب والياقة وأساور الأكمام.



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