موديلات فساتين محجبات باللون الأسود موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - للفستان الأسود جاذبية خاصة في عالم الأزياء، وهو من القطع المتوفرة في خزانة كل فتاة بموديلات مختلفة، فإن كنتِ ترغبين في ارتدائه بأسلوب محتشم وأنيق يليق بالحجاب وبأسلوبك، يمكنك اعتماد عدة تصاميم من وحي المؤثرات العربيات المحجبات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تزيينها بالاكسسوارات المختلفة؛ لإضفاء طابع من المرح والتألق على مظهرك.



إطلالات المونوكروم من نيا عمرون

إطلالات المونوكروم من نيا عمرون -الصورة من حسابها على الانستغرام



موضة المونوكروم أو تنسيق الإطلالات بلون واحد من أبرز الصيحات الرائجة لهذا العام، لذا اعتمدتْه المؤثرة الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، نيا عمرون، بعدة أفكار؛ حيث أطلت بفستان أسود ذي أكمام منفوخة ومصمم بقَصَّة محتشمة، وأكملته بقلادة فضية واكسسوارات باللونين الأسود والفضي لخيار فاخر وأنيق، وفي إطلالة يومية مريحة ظهرت بفستان أسود مطبع بالمخمل الأسود ومزين باكسسوارات فضية، مع حذاء وحقيبة من الجلد، لمظهر مناسب للمشاوير المختلفة.

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روان السعدي بفساتين سوداء ناعمة

روان السعدي باطلالة حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد المؤثرة الفلسطينية ومصممة الأزياء، روان السعدي، على تنسيقات الأزياء الناعمة والمريحة؛ لتناسب إطلالاتها المختلفة خلال اليوم وتليق بالأمهات، وفي أبرز إطلالاتها ارتدَتْ فستاناً أسود بقَصَّة بليسيه ناعمة وحزام للخصر، مع حجاب باللون البيج، وحذاء باللونين الأسود والبيج، لمظهر يومي أنيق. وفي مظهر عملي تأنقت بفستان أسود ذي جيوب في الصدر مع حزام محدِّد للخصر وقَصَّة بليسيه في الأسفل، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء باللون الذهبي، مع اكسسوارات فضية في الجزء العلوي من التصميم.

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ياسمين المراكبي بفستان أسود بحزام للخصر

ياسمين المراكبي بفستان أسود بحزام للخصر-الصورة من حسابها على الانستغرام



ياسمين المراكبي، مدونة موضة ويوتيوبر مصرية، تحرص على مواكبة خطوط الموضة بالأسلوب الذي يُظهر أناقتها وذوقها بحس عالٍ من الأناقة والتميز، ومن أبرز إطلالاتها الأخيرة نسقت فستاناً أسود بطبقة من قماش الشيفون مع حزام عريض للخصر باللون الأسود، وحذاء أبيض رياضي، وأكملت اللوك بحجاب وحقيبة مطبعين باللونين الأسود والأبيض.

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ميرنا عبد الوهاب بفساتين سوداء مطبعة

ميرنا عبدالوهاب بفستان اسود مطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





تفضِّل البلوغر المصرية، ميرنا عبد الوهاب، صيحة الأزياء المطبعة لتكمل جمالها بأسلوب مميز ولافت للأنظار، ومن وحي أحدث الإطلالات اختارت فستاناً أسود بأكمام منفوخة شفافة مطبعة باللون الأبيض بأسلوب ناعم وأنيق، مع اكسسوارات حيادية الألوان، وتألقت في الإطلالة الثانية بفستان أسود مزين بالورود البيضاء مع حجاب وحقيبة باللون الزهري، وحذاء من الجلد الأسود.



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