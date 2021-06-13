على نغمات «القمة».. وصلة رقص لـ بسنت شوقي في حفل زفافها مع والدتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة بسنت شوقي في حفل زفافها على الفنان محمد فراج، في أثناء تأديتها إحدى الرقصات بصحبة والدتها السيدة منال الفطاطري، وشقيقتها الصغرى الفنانة الشابة داليا شوقي، على نغمات أحد المهرجانات الشعبية، لاقى انتشارا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.

إطلالة والدة وشقيقة بسنت شوقي

وخلال الفيديو ظهرت والدة الفنانة، مرتدية فستانا فضفاضا «أوف شولدر» باللون «الفوشيا»، ذو أكمام طويلة منفصلة، فيما أطلت الشقيقة الصغرى داليا مرتدية «توب» قصير فوق منطقة البطن باللون «التركواز»، وبنطالا ذو بطانة شفافة باللون ذاته أيضا.

وبدا الثلاثي منسجما بشكل كبير على أنغام المهرجان الشعبي الشهير «القمة»، خلال حفل الزفاف.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وتصدر حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب احتفالهما بعقد قرانهما ليلة أمس الأول الجمعة، داخل إحدى الحدائق الشهيرة بمحافظة القاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب ونخبة كبيرة من مشاهير وصناع الفن.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف فراج وبسنت، من بينهم أحمد حلمي، منى زكي، هنا شيحة، أسماء جلال، مايان السيد، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد سلام، لقاء الخميسي، بشرى، غيرهم.

من هي بسنت شوقي؟

- والدها لاعب الأهلي الأسبق شوقي عبدالشافي.

- ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

- بدأت بسنت شوقي، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوي التحرير».

- بعدها قدمت الأدوار الثنائية بجانب عدد كبير من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في «سقوط حر»، و«تحت السيطرة».

- شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

- عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في فيلم «تحت السيطرة»، مع محمد فراج.

- أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.