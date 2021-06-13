ما مرض الهربس بعد ظهوره في الهند؟.. أكثر فتكا من كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

موجة قاسية تعيشها الهند بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل؛ خاصة أنه يتمحور بين الحين والآخر، وتظهر العديد من السلالات القاسية، لعل آخرها الهندية الجديدة، وظهور عدوى فيروس الهربس، الذي أعلن مستشفى في غازي آباد بالهند، عن إصابة أول حالة به.

وأكد الدكتور «بي بي تياجي»، من غازي أباد، أن أول حالة مصابة بفيروس الهربس البسيط في الهند عثر عليها في أنف مريض، واصفا الفريوس بأنه «خطير للغاية»، مشددا على أنه مع التأخير في العلاج، يمكن أن يكون هذا الفيروس أكثر فتكًا من كورونا.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن فيروس الهربس البسيط، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

ما هو الهربس البسيط؟

هناك نوعان من فيروسات الهربس البسيط - HSV Type 1 وHSV Type 2، الأول هو الفموي الذي ينتقل عبر الفم، بينما الآخر هو الهربس التناسلي.

وقد ينتقل النوع الأول من فيروس الهربس البسيط، عن طريق الملامسة بالفم، ما يسبب العدوى في الفم أو حوله، بينما ينتقل النوع الآخر عبر التلامس بين الأعضاء التناسلية، في أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

أعراض مرض الهربس

على الرغم من أن عدوى الهربس الفموي لا يظهر لها أعراض في معظم الأحيان، إلا ان هناك بعض الأمور التي تظهر على المصاب تشير للمرض على النحو التالي:

- ظهور بثور مؤلمة أو تقيحات مفتوحة تسمى قرحات في الفم أو حوله.

- الشعور بوخز أو حكة أو حرقان حول الفم قبل ظهور التقيّحات.

- انتكاس البثور أو القرحات بشكل دوري.

- ظهور القروح على الشفاه أو اللسان أو سقف الفم أو اللثة.

- ظهور بثور مملوءة بالسوائل الملوثة.

- ظهور واحد أو أكثر من البثور أو القرحات التناسلية أو الشرجية، في حال الهربس البسيط التناسلي.

علاج الهربس

يُعالج الهربس البسيط عادًة باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات، التي يمكن أن تساعد على تقليل حدة وتواتر الأعراض فقط.

الوقاية من الهربس

- تجنب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض نشطة للهربس الفموي.

- عدم تقبيل الأشخاص التي تظهر عليهم الأعراض.

- عدم مقاسمة الأشياء الملامِسة للعاب، على سبيل المثال بين الأطفال وأمهاتهم.

- الامتناع عن ممارسة العلاقة الزوجية.