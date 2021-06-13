الامارات | الكشف عن لقطات من لعبة «أفاتار» المقبلة في افتتاح معرض «إي 3»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن لقطات من لعبة «أفاتار» المقبلة في افتتاح معرض «إي 3» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق أمس عبر الإنترنت معرض «إي 3» لألعاب الفيديو الذي يُعتبر الأكبر من نوعه في العالم ويشكّل هذه السنة احتفاءً بهذا النوع من الترفيه الذي ساعد كثيرين «على الصمود» خلال الجائحة.

وكُشف في افتتاح المعرض عن لقطات من لعبة «أفاتار» المقبلة من إنتاج «يوبيسوفت»، فيما وعد المنظمون بإقامة المعرض حضورياً العام المقبل.

وكان «إلكترونيك إنترتينمنت إكسبو» الذي يقام عادةً في لوس أنجليس ويُقبل عليه عشاق الألعاب الافتراضية ألغيَ عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، ويقام هذه السنة عبر الإنترنت حصراً.

وقال المدير العام لمجموعة «إنترتينمنت سوفتوير أسوسييشن» التي تنظم المعرض ستانلي بيار لويس «أثناء الجائحة التي أبعدتنا عن الكثير من أفراد عائلاتنا وأصدقائنا وزملائنا، ساهمت ألعاب الفيديو في تسليتنا وفي جمعنا».

وأضاف خلال عرض تقديمي في افتتاح الحدث «لقد ساعدتنا ألعاب الفيديو على الصمود».

وكشفت شركة «يوبيسوفت» الفرنسية التي قدمت عرضاً توضيحياً مسجلاً كان الأول في المعرض لشركات القطاع الكبرى عن الصور الأولى للعبة مغامرة جديدة مبنية على فيلم الخيال العلمي لجيمس كاميرون «افاتار».

واشار الرئيس التنفيذي لشركة «يوبيسوفت» إيف غييرمو إلى أنها «لمحة عن الرحلة المذهلة» التي تنتظر اللاعبين «في واحد من أجمل الأماكن وأكثرها خطورة أيضاً».

وأطلق على اللعبة الجديد اسم «افاتار» فرانتيرز أوف باندورا وأنتجت بالاشتراك مع «ديزني»، على أن يتم طرحها سنة 2022.

وأعلنت المجموعة كذلك عن عدد من الابتكارات الأخرى، منها ملحق جديد قابل للتنزيل من لعبة «اساسينز كريد: فالاهالا- ذي سيج أوف باريس» بالإضافة إلى خيارات جديدة للعبتَي «فار كراي» و«رينبو سيكس».

وأشارت «يوبيسوفت» أيضاً إلى لعبة جديدة تصدرها سنة 2022 لوحدة التحكم «نينتندو سويتش» بعنوان «سباركس أوف هوب»، تجمع بين شخصية «ماريو» وأرانب «رابيدس».



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