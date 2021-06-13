تخلت عن الشعر الطويل.. زوجة وليد سليمان تبهر متابعيها بالحجاب «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت ياسمين أمل، زوجة وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، الملقب بـ«الحاوي»، صورا جديدة لها خلال تواجدها بإحدى حفلات الزفاف.

وظهرت زوجة لاعب النادي الأهلي، في الصور التي شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بفستان سوارية باللون الكُرال، المرصع بالفصوص اللامعة، مع حجاب بنفس اللون، ومكياج سموكي لامع، عقب ارتدائها الحجاب.

كما نشرت ياسمين صورة برفقة والدتها، التي ظهرت هي الأخرى بملابس سوارية، وتسريحة شعر انسيابية.

وسرعان ما تفاعل معها المتابعون، مشيدين بإطلالتها بالحجاب، التي ارتدته مؤخرًا، متخلية عن شعرها الطويل الذي عُرفت به.

ياسمين أمل تحتفل بفوز الأهلي بالسوبر الأفريقي

وكانت ياسمين أمل، زوجة نجم النادي الأهلي، شاركت صورا من كواليس احتفالها بفوز المارد الأحمر بكأس السوبر الأفريقي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت أمل عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» صورة للاعبي الأهلي، مُعلقة: «فضل ونعمة الحمد لله على المكسب».

إصابة أسرة وليد سليمان بالكامل بفيروس كورونا

وفي 28 نوفمبر الماضي، أعلنت ياسمين أمل، إصابة أسرتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «لكل الناس اللي بتسأل.. سليم ابني لسه إيجابي، ولله الحمد أنا وسلمي بنتي إيجابي كوفيد 19».

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع منشور زوجة وليد سليمان، بآلاف التعليقات، جاء أبرزها: «ربنا يشفيكم جميعا»، و«بإذن الله هتخفوا بسرعة زي كابتن وليد»، و«ده أوحش خبر في 2020.. ربنا يطمنا عليكم»، و«ربنا يحفظكم من كل شر».

تأجيل حفل زفاف ياسمين ووليد سليمان

يذكر أنه في عام 2015، قرر وليد سليمان تأجيل حفل زفافه على ياسمين حدادا على رحيل 22 مشجعا للنادي الزمالك، إثر أحداث مباراة «القلعة البيضاء» وإنبي في محيط ملعب الدفاع الجوي، قائلا: «مش هقدر أفرح والناس بتموت علشان خاطر بتشجع كرة».